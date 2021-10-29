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Детям-сиротам подарили мобильные телефоны и теплую одежду

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- Айжан Мамбеталиева
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Акимиат Первомайского района ведет совместную работу с благотворительным фондом "Нурлуу кайрымдуу кыздар" по поддержке социально-уязвимых жителей района.

Накануне сотрудники акимиата поддержали 16 детей-сирот, подарили ребятам мобильные телефоны Redmi 9A, спортивную форму, зимние куртки, обувь и канцелярские товары.

Глава района Жамалбек Ырсалиев поблагодарил за оказанную помощь и вручил благодарственные письма от акимиата представителям фонда, также спонсоры отметили благодарственным письмом акимиат Первомайского района.

Фонд оказывает помощь детям в трудной жизненной ситуации, а их опекунам материальную и моральную поддержку на регулярной основе.


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URL: https://www.vb.kg/408594
Теги:
благотворительность, дети, Первомайский район, сироты, Бишкек
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