Детям-сиротам подарили мобильные телефоны и теплую одежду

Акимиат Первомайского района ведет совместную работу с благотворительным фондом "Нурлуу кайрымдуу кыздар" по поддержке социально-уязвимых жителей района.

Накануне сотрудники акимиата поддержали 16 детей-сирот, подарили ребятам мобильные телефоны Redmi 9A, спортивную форму, зимние куртки, обувь и канцелярские товары.

Глава района Жамалбек Ырсалиев поблагодарил за оказанную помощь и вручил благодарственные письма от акимиата представителям фонда, также спонсоры отметили благодарственным письмом акимиат Первомайского района.

Фонд оказывает помощь детям в трудной жизненной ситуации, а их опекунам материальную и моральную поддержку на регулярной основе.