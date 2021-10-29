"За честные и справедливые выборы". АДС намерен пресекать все нарушения

В Кыргызстане создана платформа "За честные и справедливые выборы - за честь и достоинство страны". Об этом сегодня на пресс-конференции заявила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова.

По ее словам, Антикоррупционный деловой совет поддерживает решение президента страны провести люстрацию в Жогорку Кенеше.

"Сегодня люстрация в руках каждого кыргызстанца и поэтому должно быть понимание, что именно избиратели могут привести в Жогорку Кенеш самых честных, достойных кандидатов. Люстрация - сложный и нелегкий процесс. Для этого и создается платформа "За честные и справедливые выборы - за честь и достоинство страны". То есть мы открываем горячую линию, в том числе и в соцсетях, для приема обращений граждан по всем нарушениям: - подкуп, админресурс и так далее. Вместе с соответствующими органами мы будем проверять достоверность каждого заявления граждан", - сказала Муканова.