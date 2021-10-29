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Преподавателям вузов швейной отрасли рассказали про менеджмент качества

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане для преподавателей вузов, готовящих кадры для швейной отрасли прошел пятидневный онлайн-тренинг по менеджменту качества. Об этом сообщает пресс-служба Международного торгового центра (ITC).

Экспертом тренинга выступил международный консультант департамента Международного торгового центра (ITC) по текстильно-швейной отрасли Абделлатиф Абид, имеющий 35-летний профессиональный опыт. Он является консультантом, преподавателем и тренером в области операционной деятельности.

В ходе тренинга были рассмотрены вопросы системы менеджмента качества, ее структуры, контроля качества продукции, вопросы логистики и применения технологии Кайдзен. Слушатели поучаствовали в практических сессиях, направленных на повышение и закрепление знаний по менеджменту качества, ознакомились с учебными модулями для их дальнейшей интеграции в программу обучения учебного центра "Индустрия кадров" при КГТУ.

"Важно построить эффективную систему менеджмента качества продукции с непрерывным улучшением производственных процессов. Одним из методов контроля качества продукции является проверка одежды по часовой стрелке – это систематический метод инспектирования предметов одежды для обеспечения соответствия требованиям покупателя. В производственные процессы необходимо внедрять подходящие методы менеджмента качества", - подчеркнул эксперт.

"На тренинге мы изучили инструменты Кайдзен, визуальный менеджмент, качество в мерчендайзинге, концепцию повышения качества и др. Обучаясь основам менеджмента качества для текстильной и швейной промышленности, мы смогли структурировать имеющиеся знания по данному направлению. Во время тренинга мы выполняли практические задания, чтобы усвоить и закрепить пройденный материал. Например, мы определяли привлекательные, удовлетворительные и базовые характеристики качества для швейной промышленности по Модели Кано. Кроме того, мы узнали об инструменте измерения результативности, т.е. мерчендайзинг", - отметила участница тренинга, директор Учебного центра легкой промышленности "Индустрия кадров" при КГТУ им. Раззакова Айганыш Упенова.

По окончании тренинга все учебные материалы будут переданы в Учебный центр для подготовки специалистов по менеджменту качества в текстильной и швейной отрасли.

Тренинг проведен при технической поддержке Глобальной текстильной и швейной программы, реализуемой Международным торговым центром и финансируемой правительством Швейцарии.


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URL: https://www.vb.kg/408596
Теги:
вуз, образование, швейная отрасль
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