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В Новой Москве прошли масштабные рейды по выявлению нелегалов

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- Евгений Денисенко
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Более 400 различных нарушений, совершенных мигрантами, выявлено во время рейдов, которые полиция провела на территории Новой Москвы. Цель таких рейдов, по информации ГУ МВД РФ по Москве, – проверка соблюдения иностранными гражданами российских законов, борьба с нелегальной миграцией.

Поводом для масштабных проверок стали обращения местных жителей по поводу большого количества нелегальных мигрантов, антиобщественного поведения некоторых из них, ухудшение криминогенной ситуации в некоторых районах Новой Москвы (территории, присоединённые к российской столице в 2012 году, в результате чего площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза -VB.KG).

Одним из таких мест, по сообщениям СМИ, стало поселение Сосенское, откуда поступали жалобы на приезжих, за то, что они пристают к женщинам, устраивают драки, мусорят на улицах. Рядом с жилыми домами расположен агрокомплекс, работники которого чаще всего арендуют квартиры с нарушениями законодательства на этой же территории.

Местные жители даже организовали народную дружину, члены которой встречали женщин возле метро и провожали до дома. С аналогичными проблемами столкнулись и в некоторых других новомосковских районах.

Для наведения общественного порядка рейды пришлось организовывать не только на улице и у остановок общественного транспорта, но и в домах, где предположительно могут находиться нелегальные мигранты, где расположены так называемые "резиновые квартиры".

Во взаимодействии с народными дружинами сотрудники правоохранительных органов намерены, как заявлено, продолжить поквартирные обходы. В районе Коммунарки (посёлок в составе поселения Сосенского) усиленные наряды полиции дежурят круглосуточно, вместе с ними работают сотрудники ДПС, патрульно-постовой службы, местные участковые. По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимира Васенина, "все граждане, допустившие правонарушения, доставляются в территориальный отдел полиции и привлекаются к ответственности, установленной законом".

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин корень проблемы видит в том, что с мигрантами не ведется работа, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, они стараются держаться вместе.

"Эта логистика изначально не была продумана, и мы получили тот негатив от россиян, который был ожидаем. С мигрантами никто не работает. Нельзя допускать их концентрации в одном месте. Нужно строить отдельные общежития, районы с инфраструктурой и организовать транспорт до места работы и метро", - делится Поставнин.

Кроме того, он предложил создать специализированные полицейские подразделения, которые будут следить за приезжими изнутри, объяснять им законы и нормы поведения. "То есть нужен целый комплекс мер для комфортного сосуществования россиян и мигрантов. Быстрой панацеи от этой проблемы нет, к сожалению", - говорит экс-замглавы ФМС.

Как отмечается в статистических материалах МВД РФ, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами за восемь месяцев текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%", - говорится в материалах. При этом, по данным МВД, число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.


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URL: https://www.vb.kg/408600
Теги:
трудовая миграция, Москва, трудовые мигранты в РФ
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