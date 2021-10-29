В Новой Москве прошли масштабные рейды по выявлению нелегалов

Более 400 различных нарушений, совершенных мигрантами, выявлено во время рейдов, которые полиция провела на территории Новой Москвы. Цель таких рейдов, по информации ГУ МВД РФ по Москве, – проверка соблюдения иностранными гражданами российских законов, борьба с нелегальной миграцией.

Поводом для масштабных проверок стали обращения местных жителей по поводу большого количества нелегальных мигрантов, антиобщественного поведения некоторых из них, ухудшение криминогенной ситуации в некоторых районах Новой Москвы (территории, присоединённые к российской столице в 2012 году, в результате чего площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза -VB.KG).

Одним из таких мест, по сообщениям СМИ, стало поселение Сосенское, откуда поступали жалобы на приезжих, за то, что они пристают к женщинам, устраивают драки, мусорят на улицах. Рядом с жилыми домами расположен агрокомплекс, работники которого чаще всего арендуют квартиры с нарушениями законодательства на этой же территории.

Местные жители даже организовали народную дружину, члены которой встречали женщин возле метро и провожали до дома. С аналогичными проблемами столкнулись и в некоторых других новомосковских районах.

Для наведения общественного порядка рейды пришлось организовывать не только на улице и у остановок общественного транспорта, но и в домах, где предположительно могут находиться нелегальные мигранты, где расположены так называемые "резиновые квартиры".

Во взаимодействии с народными дружинами сотрудники правоохранительных органов намерены, как заявлено, продолжить поквартирные обходы. В районе Коммунарки (посёлок в составе поселения Сосенского) усиленные наряды полиции дежурят круглосуточно, вместе с ними работают сотрудники ДПС, патрульно-постовой службы, местные участковые. По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимира Васенина, "все граждане, допустившие правонарушения, доставляются в территориальный отдел полиции и привлекаются к ответственности, установленной законом".

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин корень проблемы видит в том, что с мигрантами не ведется работа, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, они стараются держаться вместе.

"Эта логистика изначально не была продумана, и мы получили тот негатив от россиян, который был ожидаем. С мигрантами никто не работает. Нельзя допускать их концентрации в одном месте. Нужно строить отдельные общежития, районы с инфраструктурой и организовать транспорт до места работы и метро", - делится Поставнин.

Кроме того, он предложил создать специализированные полицейские подразделения, которые будут следить за приезжими изнутри, объяснять им законы и нормы поведения. "То есть нужен целый комплекс мер для комфортного сосуществования россиян и мигрантов. Быстрой панацеи от этой проблемы нет, к сожалению", - говорит экс-замглавы ФМС.

Как отмечается в статистических материалах МВД РФ, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами за восемь месяцев текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%", - говорится в материалах. При этом, по данным МВД, число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.