"Молодежный караван" расскажет в школах о проблемах экологии

Программа развития ООН и ОО "Студенты Кыргызстана за зеленую экономику" сообщают о "Молодежном караване", который стартует 1 ноября в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях.

Целями "Молодежного каравана" являются повышение уровня экологической информированности, воспитания экологической культуры и содействие становления принципов гендерного равенства у учащихся государственных и частных школ Кыргызстана.

В рамках проекта планируется проведение общенациональной кампании, во всех семи областях Кыргызстана по информированию учащихся школ о проблемах экологии и изменении климата, проблеме гендерного неравенства, доведения до целевой аудитории важность трансформации существующих принципов перепотребления и прекращения использования "коричневых" методов развития.

В рамках каравана организаторы посетят школы и молодежные в центры в пяти южных регионах страны. В частности, маршрут построен следующим образом: