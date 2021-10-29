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"Молодежный караван" расскажет в школах о проблемах экологии

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- Айжан Мамбеталиева
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Программа развития ООН и ОО "Студенты Кыргызстана за зеленую экономику" сообщают о "Молодежном караване", который стартует 1 ноября в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях.

Целями "Молодежного каравана" являются повышение уровня экологической информированности, воспитания экологической культуры и содействие становления принципов гендерного равенства у учащихся государственных и частных школ Кыргызстана.

В рамках проекта планируется проведение общенациональной кампании, во всех семи областях Кыргызстана по информированию учащихся школ о проблемах экологии и изменении климата, проблеме гендерного неравенства, доведения до целевой аудитории важность трансформации существующих принципов перепотребления и прекращения использования "коричневых" методов развития.

В рамках каравана организаторы посетят школы и молодежные в центры в пяти южных регионах страны. В частности, маршрут построен следующим образом:


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URL: https://www.vb.kg/408607
Теги:
Баткенская область, дети, Джалал-Абадская область, Ошская область, студенты, школа, экология, климат, ПРООН
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