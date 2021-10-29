Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

В Бишкеке в школе № 6 произошел конфликт учителя с директором

125  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке вчера, 28 октября, депутаты Бишкекского городского кенеша Жаныбек Асанбеков, Эльнура Дуйшекеева и Манас Абдыллабек уулу выехали в школу-гимназию № 6 им. И.В. Панфилова.

Как сообщает пресс-служба БГК, поводом для выезда стало обращение учителя данной школы с жалобой на директора об оказании давления на нее и просьбе написать заявление об увольнении. На месте была проведена беседа с участием всех сторон. Выслушав обе стороны профильная комиссия по социальным вопросам БГК решила, направить соответствующее протокольное поручение для изучения данного вопроса в Управление образования мэрии города Бишкек.

Также, на месте был обсужден вопрос, указанный в жалобе родителей учащихся гимназии № 6 поступивший в адрес постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша. Родители жалуются на сборы родительских взносов в общественный фонд школы и на неполадки санузлов в школьных уборных.

Далее, при ознакомлении с организацией питания в гимназии, на месте депутатами было выявлено наличие сладостей, напитков и других продуктов в продаже, которые не рекомендуются к употреблению детьми во избежание проблем со здоровьем.

В итоге депутатами даны поручения директору школы по устранению имеющихся недостатков, в частности в уборных и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408608
Теги:
школа, конфликт, Бишкек, школьные фонды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  