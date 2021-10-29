В Бишкеке в школе № 6 произошел конфликт учителя с директором

В Бишкеке вчера, 28 октября, депутаты Бишкекского городского кенеша Жаныбек Асанбеков, Эльнура Дуйшекеева и Манас Абдыллабек уулу выехали в школу-гимназию № 6 им. И.В. Панфилова.

Как сообщает пресс-служба БГК, поводом для выезда стало обращение учителя данной школы с жалобой на директора об оказании давления на нее и просьбе написать заявление об увольнении. На месте была проведена беседа с участием всех сторон. Выслушав обе стороны профильная комиссия по социальным вопросам БГК решила, направить соответствующее протокольное поручение для изучения данного вопроса в Управление образования мэрии города Бишкек.

Также, на месте был обсужден вопрос, указанный в жалобе родителей учащихся гимназии № 6 поступивший в адрес постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша. Родители жалуются на сборы родительских взносов в общественный фонд школы и на неполадки санузлов в школьных уборных.

Далее, при ознакомлении с организацией питания в гимназии, на месте депутатами было выявлено наличие сладостей, напитков и других продуктов в продаже, которые не рекомендуются к употреблению детьми во избежание проблем со здоровьем.

В итоге депутатами даны поручения директору школы по устранению имеющихся недостатков, в частности в уборных и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.