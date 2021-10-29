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В результате столкновения автобуса с деревом пострадало 15 человек

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке пассажирский автобус № 8 врезался в дерево на проспекте Чингиза Айтматова.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ, автобус ехал в южном направлении, в районе жилмассива "Киргизия-1" водитель не справился с управлением и произошло столкновение с деревом. Выясняются причины аварии. По предварительным данным, причиной автоаварии стало то, что на встречную полосу выехала машина. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, потерял управление.

В Центре экстренной медицины сообщают, что госпитализировали 15 человек. Среди пострадавших есть и четверо детей.


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URL: https://www.vb.kg/408611
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