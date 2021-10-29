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Учителя из Кыргызстана награждены знаком "Отличник образования СНГ"

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- Наталья Крайнова
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Делегация Кыргызстана принимает участие в VI съезде учителей и работников образования государств – участников СНГ в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

Главная тема съезда – "Образовательное пространство Содружества независимых государств – стратегический ресурс его устойчивого развития".

Нашу республику представляют заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова, вице-президент Кыргызской академии образования Уланбек Мамбетакунов, директора и учителя школ и преподаватели вузов нашей страны.

Заместитель министра Надира Джусупбекова отметила, что вопросы устойчивого развития в разных аспектах поднимаются на многих государственных и образовательных площадках нашей страны и стран СНГ. Поэтому наша страна включила задачу достижений устойчивого развития как в Стратегию развития КР до 2040 года, так и в Программу развития образования до 2040 года.

Также она отметила о положительной деятельности МОН КР и педагогов страны во время пандемии.

Как отмечает вице-президент КАО Уланбек Мамбетакунов, в рамках съезда рассматриваются вопросы повышения качества образовательной системы в общеобразовательных организациях стран СНГ, внедрение инновационных технологий в системы образования, осмысление системы поддержки профессионального развития учителей в эпоху цифровизации.

В рамках съезда учителя нашей страны были награждены нагрудным знаком "Отличник образования СНГ". А именно: Макелеева Н.А. – учитель информатики средней школы им. Ш. Бейшеналиева Нарынская области, Бережнова Е.А. – учитель информатики УВК школы-гимназии №67, Зулпукаров К.З. – доктор филологических наук, профессор, директор Центра лингвистических исследований ОшГУ.

Также планируется проведение первого Международного фестиваля педагогического мастерства, по итогам которого будут выявлены призёры в трёх номинациях "Учитель", "Воспитатель", "Психолог/социальный педагог".


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URL: https://www.vb.kg/408613
Теги:
Министерство образования, школа, учителя
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