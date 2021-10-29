В Бишкеке задержали мужчину, по подозрению в убийстве собутыльника

В Бишкеке оперативниками столичной милиции задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сторожа швейного цеха. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Сообщается, что 18 октября примерно в 08:33 часов в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступил вызов о том, что возле охранной будки в жилмассиве Арча-Бешик обнаружен труп мужчины Ш.А.

На место вызова сразу же выехала следственно-оперативная группа второго отдела городской милиции УВД Ленинского района. На месте оперативники установили, что 17 октября примерно в 17:30 часов, находясь внутри охранной будки одного из швейных цехов охранник Ш.А. распивал спиртные напитки с мужчиной по имени "К.". После словесных перепалок мужчина "К" нанес телесные повреждения гражданину Ш.А., затем нанес ножевые ранения в области таза и покинул будку.

18 октября 2021 года примерно в 08:00 Ш.А. был обнаружен мёртвым.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 138 ч.3 п.1 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть человека, в том числе в результате самоубийства, либо смерть двух или более лиц(особо тяжкий вред)) УК КР назначены все необходимые экспертизы.

Оперативниками криминальной милиции УВД Ленинского района и ГУВД г.Бишкек ,

по горячим следам на территории столицы был установлен и задержан подозреваемый К.К. 1989 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на два месяца.

В настоящее время расследование продолжается.