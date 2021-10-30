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В ЕАЭС продвинулись по пути создания общих энергорынков

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- Евгений Денисенко
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В Евразийской экономической комиссии обсудили различные положения нормативных документов, которые разрабатываются для формирования общих энергорынков. Это было сделано на заседании профильного Консультативного комитета, которое прошло под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова (Кыргызстан).

В частности, как сообщили в ЕЭК, рассмотрены несогласованные положения проекта договора о формировании рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, а также ход выполнения мероприятий по созданию общего рынка газа.

По чувствительным вопросам, связанным с транспортировкой нефти и нефтепродуктов, планируется продолжить переговоры с уполномоченными органами Казахстана и России.

Также согласованы подходы к дальнейшей реализации первого и второго этапов формирования общего рынка газа, вопросы корректировки и продления сроков выполнения ряда мероприятий. Их завершение напрямую зависит от подписания ключевого документа – соответствующего международного договора, в котором будут определены принципиальные условия функционирования данного рынка.

С учетом возможности такой корректировки исключительно по решению глав государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России , не исключено, что такая тема будет предложена им для рассмотрения.

В ЕЭК напомнили, что ранее ими были утверждены Концепция и Программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Такой же пакет документов принят по общему рынку газу. Следующим важным этапом станет принятие соответствующих международных договоров в данных сферах. Это необходимо, чтобы выстроить общую правовую систему для реализации этих масштабных проектов.

Соответствующая работа ведется с учетом базовых принципов, предусмотренных Договором о ЕАЭС. Один из основных - обеспечение рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, повышение его прозрачности. Общие рынки должны заработать с 1 января 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/408615
Теги:
энергетика, ЕАЭС
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