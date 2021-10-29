Бишкекские оперативники вернули похищенную скрипку хозяйке

В Бишкеке оперативники криминальной милиции задержали подозреваемого в совершении кражи скрипки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сообщается, что 24 октября в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка И.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день в период времени с 19:30 по 07:00 часов, разбив стекло автомобиля марки "Toyota Ipsum", припаркованной во дворе дома по проспекту Чуй, похитили футляр внутри которого находилась скрипка марки "Schmid" стоимостью пять тысяч долларов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 200 (Кража) УК КР.

Оперативники вышли на след подозреваемого совершившего кражу скрипки. Вскоре на территории города задержали гражданин В.Р. 1991 года рождения, ранее неоднократно судимого. Его доставлен в следственную службу, где в порядки статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкек.

В настоящее время проверяется возможная причастность задержанного к другим фактам преступлений.