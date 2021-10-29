Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

Бишкекские оперативники вернули похищенную скрипку хозяйке

173  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке оперативники криминальной милиции задержали подозреваемого в совершении кражи скрипки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сообщается, что 24 октября в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка И.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день в период времени с 19:30 по 07:00 часов, разбив стекло автомобиля марки "Toyota Ipsum", припаркованной во дворе дома по проспекту Чуй, похитили футляр внутри которого находилась скрипка марки "Schmid" стоимостью пять тысяч долларов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 200 (Кража) УК КР.

Оперативники вышли на след подозреваемого совершившего кражу скрипки. Вскоре на территории города задержали гражданин В.Р. 1991 года рождения, ранее неоднократно судимого. Его доставлен в следственную службу, где в порядки статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкек.

В настоящее время проверяется возможная причастность задержанного к другим фактам преступлений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408616
Теги:
ГУВД, кража
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  