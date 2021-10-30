Эпидемиолог Кыргызбаев развенчал все мифы о вакцинации от COVID

Уже ни у кого не возникает сомнений, что коронавирусная инфекция намного опасней гриппа. Никто не сомневается, что пандемия коснётся каждого. И все, безусловно, знают: эффективных лекарств от COVID-19 нет. Однако тех, кто скептически относится к вакцинации, единственному надёжному способу предотвратить болезнь, ещё предостаточно, и во многом это связано с легендами вокруг вакцин.

Врач-эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Азим Кыргызбаев в интервью VB.KG коротко и емко развенчал все самые распространенные мифы о вакцинации от COVID-19.

- Многие боятся, что введенная сегодня вакцина проявит себя через 5–10–15 лет. Это возможно? Люди говорят: вакцина должна исследоваться 5 лет.

- Это заблуждение. Для вакцины берутся уже изученные вещества, которые мы знаем, как они влияют на организм человека, какие химические процессы происходят и как эти вещества распадаются в организме. И не бывает такого, чтобы человеку сделали прививку, и эти вещества действовали бы на него несколько лет. Они распадаются через определенное время, вырабатываются антитела, а сами вещества выводятся. И уж точно, через 10 лет их и следа не останется в организме.

- Почему после вакцины все равно можно заболеть?

- Нет вакцин со 100-процентной эффективностью. Эту гарантию вам не дает ни одно лекарство и ни одна операция. Есть вакцины с эффективностью 95 процентов, есть 85 процентов, есть 60 процентов.

Люди говорят: дайте гарантию. А какая может быть гарантия? Какая может быть гарантия, что вы выйдете из дома и не сломаете ногу? Поэтому после вакцинации всё равно нужно носить маски и мыть руки.

Люди болеют и после вакцинации, это факт. Но 90 с лишним процентов из них, если и болеют, то в легкой форме.

- Бытует мнение, что в вакцине содержится вирус, и многие поэтому после прививки заболевают.

- Когда человеку вводят вакцину, он не может заразиться, потому что ему не ставят сам вирус, и он просто не может быть заразным.

- Вирус мутирует, значит ли это, что вакцина становится менее эффективной?

- Чтобы ответить на этот вопрос, важно знать, как работает вакцина. Вирус, когда проникает в организм человека, цепляется к нему с помощью специального шипа для взаимодействия с клетками. Вакцина защищает именно от того, чтобы этот шип не мог прикрепиться к клетке. Сам вирус действительно мутирует, но, несмотря на различие штаммов, структура его белка (S-protein) одинакова, поэтому используемые вакцины считаются эффективными.

- Еще один популярный вопрос: повлияет ли введенная вакцина на репродуктивную функцию? Многие рассказывают, что гинекологи не советуют женщинам прививаться, если они планируют беременность.

- Сейчас в мире - по данным на 27 октября - привито почти три миллиарда человек, среди них уже тысячи забеременевших и родивших здоровых детей женщин. То есть вакцина не влияет на репродуктивную функцию.

- Можно ли кормящей маме делать прививку от COVID-19? Не отразится ли это негативно на ребенке, поскольку найдены антитела в грудном молоке.

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцинация кормящих матерей против коронавируса не несет рисков и, напротив, может защитить их детей от инфекции. Но, согласно приказу МЗ КР, мы воздерживаемся от вакцинации беременных женщин и кормящих матерей.

- Будет ли в нашей стране проводиться ревакцинация? Можно ли вообще делать повторную прививку другой вакциной, если, допустим, прививался "Спутником V"? Через какое время можно ревакцинироваться?

- В Кыргызстане пока не планируется проводить ревакцинацию. Что касается второго вопроса, то категорически запрещено совмещать две разные вакцины (разных производителей).

- Ожидаются ли поставки в нашу страну российских вакцин?

- Пока не известно, когда к нам поступят российские вакцины.

- Какие страны признали кыргызский сертификат о вакцинации?

- Наш сертификат о вакцинации признали такие страны, как Казахстан, Грузия, Туркменистан, Монголия, Туркменистан, Турция.

- Почему, по-вашему мнению, в стране недостаточно высокий процент вакцинированных? Как убеждать население?

- Вакцинация населения проходит стабильно, согласно плану. Наши специалисты проводят санитарно-просветительную работу среди населения. А в последнее время кыргызстанцы стали еще более активно вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

- Надо ли вносить в Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний" норму об обязательной вакцинации от COVID?

- Данный вопрос даже не рассматривается. Если человек не хочет прививаться, то это его право. В таком случае он должен еще строже соблюдать противоэпидемиологические требования, чтобы обезопасить себя и не стать источником распространения инфекции.

Но, тем не менее, есть категории лиц, для которых вакцинация является обязательной. Это – врачи, педагоги, работники транспорта, сферы услуг и так далее. А в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кабмин своим постановлением установил еще требование об обязательной вакцинации для работников сфер культуры, досуга и спорта.

- Прививают ли у нас детей? Говорят, что четверная волна опасна больше для них.

- Согласно приказу МЗ КР, теми вакцинами, которые используются в КР, не рекомендуются прививать детей до 18 лет.

- Какие побочные эффекты от вакцины?

- Температура, ломота в теле - это абсолютно нормальная реакция организма на вакцину, ничего страшного в этом нет.