Генерал Киязов: Любимому Кыргызстану желаю мира, стабильности...

В Кыргызстане накануне профессионального праздника – Дня милиции , который отмечается 1 ноября, МВД чествует своих ветеранов. Один из них генерал-майор милиции в отставке Кемельбек Киязов, который является ветераном не только милиции, но и спорта. Сообщает пресс-служба МВД.

Киязов неоднократно участвовал в стайерских забегах на 10, 15, 21 и на марафонских дистанциях. В свои 65 лет, он неизменно становился победителем, устанавливал рекорды. Сообщает пресс-служба МВД.

10 октября 2021 года генерал-майор милиции в отставке Киязов принял участие в пятом юбилейном марафоне "MBulak Kuz Demi 2021" и занял первое место в своей возрастной категории. Юбилейный Марафон проходил по трассе "Бишкек - Аэропорт Манас", ветеран принял участие на дистанции 42,2 км и установил свой личный рекорд, пробежав дистанцию за 3 часа 47 минут 53 секунд.

Накануне профессионального праздника генерал Кемелбек Киязов обратился к личному составу ОВД республики:

"Пользуясь случаем перед Днём милиции хочу поздравить ветеранов, сержантов, офицеров, генералов и личный состав органов внутренних дел Кыргызской Республики и пожелать им крепкого здоровья, счастья, успехов и всех земных благ! А нашему Любимому Кыргызстану желаю мира, стабильности и процветания!".