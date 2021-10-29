Последним желанием Алины было увидеть свою дочь (видео)

- Инжу-у-у! Инжууука! – едва слышно завет Алина, приходя в сознание. – Доченька! Инжу, - шепчет она и снова проваливается в небытие. В комнате остро пахнет лекарствами, но они уже не нужны. Рак победил, Алине осталось максимум несколько дней или уже часов… Цепляясь за жизнь из последних сил, она ждет, что ее последнее желание выполнят – она увидит пятилетнюю дочку. Но Инжу далеко, в Казахстане, со своим папой. Он ее не везет, выдвигая несчастной матери безуминые требования.

Он, она и шантаж дочерью

Эта история всколыхнула общество своей бесчеловечной жестокостью. В нее вмешалась прокуратура, МИД, журналисты. В социальных сетях опубликовали переписку Алины Батуровой с мужем Уалиханом и множество других ужасных подробностей, которые все это время Алина старалась скрыть от посторонних глаз. Берегла родителей от той реальности, в которой жила уже несколько лет? Отец пятилетней Инжу требовал от женщины развод. Больной жене он не помогал уже три года – считал, что она придумывает, что больна. Ездит в Кыргызстан, якобы, на лечение, а сама изменяет ему. Забросать дочь в Бишкек не позволил – разорвал доверенность на ее вывоз. У Алины не было выбора – непрерывные курсы химиотерапии, потом операция, снова "химия". Сил не было ходить и стоять, не то, что заниматься бракоразводными делами.

"Ты чё добиваешься, мразота? Чтобы я в каждом намазе, в каждом раккате проклинал тебя и твою породившую мать", - это самое приличное, что писал ей муж. Алина отвечала ему сдержанно – лечусь, развод не дам, дочку люблю и не по своей воле мы с ней сейчас в разлуке. Это еще больше бесило мужчину. Уалихан находил фото Алины на Фейсбуке, где она позирует с детьми подруг, показывал их Инжу, а потом писал жене, что у дочки к ней ненависть рождается.

Все это время муж не дал ни копейки на лечение Алины. А оно стоило больше трех миллионов сомов! Родители Алины продали все, что у них было. Но этого не хватило – объявили сбор помощи в соцсетях и СМИ. Дорогие современные препараты дали временное облегчение, но в мае этого года стало понятно – рак вернулся. И еще более агрессивный! Метастазы росли в теле, как ядерные грибы. Сначала поразили легкие, потом – головной мозг. Уже в августе врачи сказали – Алина, ты умираешь, переводим тебя на обезболивание. Скрывать правду от нее не имело смысла – женщина несколько лет проработала медсестрой в онкологическом отделении и безошибочно вычисляла пациентов, которые уже "вот-вот".

Но Алина все-таки надеялась, что произойдет чудо. Потому, что умирать в тридцать – противоестественно. Месяц не могла она принять эту правду о себе. Но в конце сентября стало совсем плохо – морфин кололи уже каждые три часа, постоянно откачивали жидкость из легких. Алина взмолилась – привезите дочку, хочу побыть с ней последние дни. Но на ее просьбу муж не отреагировал никак. Он не отвечал на звонки, менял телефон. В отчаянии мама Алины обратилась к Назире Мамыровой из спонсорского сообщества "Мастерской счастья". Назира пыталась выйти на контакт с родственниками Уалихана, но тщетно. И тогда эта семейная драма выплеснулась в интернет – была последняя надежда, что удастся достучаться до папы Инжуки.

В Инстаграме появилась страница, на которой Назира выложила информацию о ситуации, медицинские документы Алины и обращение ко всем, кто знает семью отца Инжуки – вразумить его.

Прямой эфир, в котором умирающая Алина просит привезти ей дочку хоть на несколько часов, увидел Камчыбек Ташиев и пообещал помочь – дал распоряжение МИДу связаться с коллегами в Казахстане и решить вопрос.

…Тем временем на связь вышла бабушка Инжу. Она сказала, что не знала об истинном состоянии Алины – невестка, видимо, не готова была откровенничать с ней, писала, что все у нее хорошо.

- Мы в сентябре переписывались с Алиной. Она сказала, что победила, сейчас ляжет на реабилитацию. Говорила, что будет жить ради дочки, просила прислать видео с ней и фотографии. Она называла меня мамой, у нас с ней были добрые отношения. Если бы я знала, что все настолько серьезно, то, конечно, постаралась бы привести Инжу. Я ведь собиралась это летом сделать, - бабушка Инжу произвела впечатление интеллигентной и заботливой свекрови. Пообещала помочь.

Сказала, что в пятницу поедет к сыну в Алматы, в начале следующей недели сделает малышке загранпаспорт, себе – доверенность на вывоз ребенка и вылетит в Бишкек. Объяснила, что сын у нее не выездной, взял кредит и не выплатил – из Казахстана его не выпустят.

В этот же вечер женщина убедила сына дать возможность поговорить Алине и Инжу по видеозвоноку: малышка впервые за долгое время увидела маму. И испугалась… На экране появилась худенькая, лысая женщина с трубками в носу. Говорила она едва слышно:

– Инжука, любимая моя, я тебя не бросала, я лечусь. Поправлюсь и приеду, - ласково шептала Алина, - Инжука, моя Инжука, - словно пыталась напоследок много-много раз назвать свою малышку по имени, глядя ей в глаза.

Девочка держала телефон и не знала, что сказать маме, которая так сильно изменилась. Алина осилила только пять минут разговора с дочкой и снова провалилась в небытие.

Обещать, не значит – делать

В понедельник Алининой маме позвонили из нашего МИДа и попросили подтвердить документально, что их дочь действительно умирает от рака. Пожилая женщина расплакалась и сказала, что не может оставить дочь и привезти им медицинские выписки. В сердцах сказала, что такой помощи ей не нужно!

Казахстанский МИД поработал серьезнее: вместе с прокуратурой представители ведомства установили местонахождение мужа. Оказалось, что все это время Уалихан был в Коордае, доверенность на вывоз малышки он мог сделать на кого угодно из близких родственников. А загранпаспорт в таких обстоятельствах делается за сутки! Версия бабушки о том, что сын и внучка "вне зоны доступа" оказалась ложью.

Отец Инжу написал объяснительную и выдвинул условие – привезет дочь хоть завтра, но не в Бишкек, а на нейтральную территорию между Казахстаном и Кыргызстаном. Пусть Алина приезжает туда повидаться с ней. Этот вариант вполне устроил чиновников, оторванных от страшной реальности.

- В среду вечером мидовцы позвонили маме Алины и отрапортовали, что проблема решена – везите дочь! Пенсионерка расплакалась – куда же я ее повезу и как? На катафалке что ли? – Назира старается говорить как можно спокойнее и без ярких негативных характеристик в адрес людей, не знающих и жалости, ни страха Божьего.

…Вчера утром Алину погрузили в карету частной "скорой". Врачи давали советы – как довести девушку живой. Но не на границу с казахстаном, а в ее родное село. Там уже приготовлен дом. И юрта… Алина уже не приходит в сознание. Только стонет каждый час, когда действие морфина ослабевает.

…Короткий видеозвонок останется последним воспоминанием о маме у маленькой Инжу. А когда она вырастит, то увидит последнее обращение мамы, в интернете оно разлетелось на сотни копий – по всем сайтам. Его не стереть, не уничтожить. Через десять лет Инжу уже не будет верить всей той грязи, которой отец обливает ее мать. Она посмотрит этот видеоролик и все поймет.

P.S. Когда в этом материале была поставлена последняя точка, позвонила Назира и сказала, что Алина умерла.