Миграционный вопрос в ЕАЭС. Эксперт рассказал, будет ли он эффективен

Когда мы говорим о правах наших граждан на территории ЕАЭС, мы должны понимать, что их будут рассматривать только, как трудовой ресурс. При этом в экономическом союзе всего пять государств, но у всех свои правила пребывания. Однако по-настоящему прочное интеграционное объединение не получится, пока мы не добьемся унификации законодательств. Особенно это касается миграционных вопросов. Об этом на круглом столе: "Значение для Кыргызстана экономического партнерства ЕАЭС и ЕС" сообщил эксперт по вопросам миграции Улан Шамшиев.

Он отметил, что в ЕАЭС Россия и Казахстан по большей части являются странами приема трудовых ресурсов. Армения и Кыргызстан выступают странами исхода миграционных потоков.

- Поэтому, к сожалению, унифицировать законы в ближайшее время не получится. Сейчас большое количество наших мигрантов – около 1,5 млн. находится в России. Но ситуация внутри РФ такова, что нам сейчас актуальнее также вопросы общественной и национальной государственной безопасности. То, что наши граждане там участвуют в тех же массовых драках, а также не защищены в медицинском аспекте, тоже необходимо отрегулировать, - подчеркнул Шамшиев.

А вот в РК, по словам эксперта, существует для мигрантов ограничения по видам деятельности. И это, опять же, будет продолжаться до унификации законодательства. И только после этого мы сможем говорить о равном подходе к гражданам нашего и других государств.

В свою очередь, стоит понимать, как считает эксперт, что КР и Армения не смогут закрыть потребность России в трудовых ресурсах.

- В любом случае есть другие игроки за пределами ЕАЭС в ЦА, как Таджикистан и Узбекистан. РФ выгодно создавать для них практически идентичные условия миграции с рабочими из государств ЕАЭС. Но здесь надо отбросить эмоции и понять, что в данном случае Россия нацелена на экономическое развитие. Мы пытаемся решать вопросы миграции в двусторонних форматах обсуждать их больше на подобных встречах между КР и РФ, а затем уже в рамках ЕАЭС. Именно по итогам таких встреч мы выстраиваем модели подготовки трудовых мигрантов, - пояснил Улан Шамшиев.

Модератор круглого стола Игорь Шестаков добавил, что часто в последнее время на территории РФ происходят стычки наших мигрантов.

- Я часто бываю там и знаю ситуацию. После подобных ситуаций наших мигрантов, понятное дело, депортируют, но они не понимают, что рамки ЕАЭС, это не их правовая защита. Это право на работу. Но если мигрант нарушил законы РФ, он в любом случае будет депортирован, несмотря на двусторонние договора с Россией и членства ЕАЭС. К сожалению, этого понимания среди многих наших граждан нет. Поэтому, подобные мероприятия по миграции необходимо проводить чаще, особенно на юге республики, - заключил Игорь Шестаков.

Отметим, организатором мероприятия выступил Общественный фонд "Евразиялык муун" ("Евразийское поколение").