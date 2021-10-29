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Эльдар Алишеров: КР является "мостиком" между рынками ЕАЭС с КНР

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- Азиз Осмонов
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Выстраивать свою политику по торговле – основная задача государства. Касается это как ЕАЭС, так и ЕС. Нацеливать ее на одну страну или регион – абсолютно неверно. Правительство КР разделяет эту политику. Об этом на круглом столе: "Значение для Кыргызстана экономического партнерства ЕАЭС и ЕС" сообщил замминистра экономики и коммерции КР Эльдар Алишеров.

Он отметил, что на данный момент основной посыл новой стратегии Европейского союза заключается в том, что будет не эксклюзивное сотрудничество со странами Центральной Азии.

- Не будет ставиться вопрос, как ранее с некоторыми странами: либо они с ЕАЭС, либо с ЕС. Основные три направления сотрудничества: безопасность региона, диверсификация экономики, развитие демократического пути в КР и ЦА. Еще одна стратегия направлена на подключение Афганистана к проектам ЦА. Но здесь сейчас в этом направлении будет большой вопрос из-за происходящего там. Но компонент по безопасности границ в этой стратегии существует, и ЕС готов делиться опытом в этом сфере. Эта будет масштабная стратегия, которая будет внедряться в странах ЦА. Третье важное направление – сопряжение проекта КНР "Один пояс – один путь" и диверсификация экспортно-импортных поставок, экономики с КНР, локализация пути. У Поднебесной есть один морской путь – выход на Южную Азию, европейские и африканские страны. Еще один путь предполагает сухопутную часть – по нашему "Шелковому пути", через центральный регион Китая и т.д. В рамках этой инициативы ведется работа и в рамках ЕАЭС. Подписаны и наши внутренние договоренности по сопряжению этой инициативы и нашей стратегии до 2026 года. Все эти вопросы будут внедрены в наши планы: по политическому, гуманитарному и экономическому сотрудничеству, - подчеркнул Алишеров.

Замминистра экономики также напомнил, что страны, граничащие с основными рынками, являются транзитными странами.

- КР является "мостиком" между большими рынками ЕАЭС с КНР и Южно-Азиатскими странами. Но диверсифицировать надо не только экспорт, но и импорт, жизнь нас научила этому. Ведь после пандемии наши импортные потоки сократились не только по количеству, но и времени. Поэтому, мы развиваем использование других маршрутов, - рассказал Алишеров.

Он пояснил, что сбыт нашей продукции сейчас идет в основном в ЕАЭС.

- Но горнорудное сырье в основном уходило в ЕС. Большой удельный вес составляло золото. Также мы вошли в список тех стран, которые пользуются преференциями ЕС по линии ВСП+. По 6 тыс. товаров у нас обнулены пошлины. Мы перешли на новую систему, где наши экспортеры могут регистрировать свою продукцию. Но есть одна проблема – как исполнить требования техрегламенты ЕС к производству продукции. В этом плане мы хромаем, поэтому на полную мощность использовать ВСП+ мы не можем. Правда, из года в год увеличиваются поставки в ЕС, - заключил Эльдар Алишеров.

Отметим, организатором мероприятия выступил Общественный фонд "Евразиялык муун" ("Евразийское поколение").


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URL: https://www.vb.kg/408628
Теги:
торговля, Европейский союз, ЕАЭС, Кыргызстан, Минэкономики
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