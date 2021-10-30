Кыргызстан и ООН договорились продолжать наращивать сотрудничество

В Кыргызстане вчера, 29 октября, министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Руслан Казакбаев принял постоянного координатора системы ООН в КР Озонниа Ожиело. Об этом сообащет пресс-служба МИДа.

Сообщается, что Озонниа Ожиело приветствовал утверждение нового состава кабинета министров КР. Он отметил, что система ООН поддерживает усилия кабмина Кыргызской Республики по социально-экономическому развитию страны.

Стороны обсудили практическую реализацию инициатив президента КР САдыора Жапарова, озвученных на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по проведению форума "ООН – Центральная Азия", принятию "Пятилетия действий по развитию горных регионов", развитию отдаленных "1000 горных сел", а также взаимодействия в сфере изменения климата.

Озонниа Ожиело подчеркнул важность данных инициатив и выразил заинтересованность ООН в поддержке усилий кыргызской стороны по их осуществлению.

На встрече была представлена информация о текущей деятельности учреждений ООН. Было отмечено, что с 2018 года по сегодняшний день общий объем поддержки ООН Кыргызской Республике составила 195 миллионов долларов. Помощь была осуществлена в сфере образования, верховенства права, укрепления потенциала государственных институтов, миростроительства.

Жителям Баткенской области, пострадавшим от приграничного конфликта, была оказана помощь на сумму 2,5 миллиона долларов.

Стороны договорились продолжить дальнейшее наращение сотрудничества между КР и учреждениями ООН.