Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

Скончался известный драматург, режиссер, писатель Мар Байджиев

691  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера 29 октября на 87-м году жизни скончался известный драматург, писатель, режиссер театра и кино Мар Байджиев.

О его смерти сообщил внук Дастан в социальных сетях, информацию подтвердили в Министерстве культуры, информации и туризма КР.

Причина смерти не уточняется.

Мар Ташимович Байджиев родился 23 марта 1935 года в Джалал-Абаде в семье педагога и писателя.

1962-1964 гг. - окончил Киргизский госуниверситет, Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.

Работал главным редактором студии "Киргизфильм", в Министерстве культуры республики, собственным корреспондентом "Литературный газеты" (1971–1975), спецкором "Правды", "Комсомольской правды".

В 1990-1995 годах избирался депутатом Жогорку Кенеша (парламента) Киргизской Республики.

Автор повестей, рассказов, публицистических статей и очерков о сложных морально-этических проблемах современности. Драматургом Маром Байджиевым создан ряд пьес, с успехом поставленных на сценах театров Москвы, Ленинграда, вошедших в репертуар театров России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Украины, Молдовы, Узбекистана, Казахстана и др., которые игрались на сценах Германии, Польши, Чехословакии, Румынии, Австрии, Венгрии, Финляндии, Швеции, Канады, Коста-Рики, Монголии и др. В 2008 Мар Байджиев осуществил художественное переложение эпоса "Манас" с киргизского на русский язык, переводил произведения Д. Фурманова, пьесы А. Чехова, Ж. Кокто, в своем переводе поставил на киргизской сцене трагедию В. Шекспира "Антоний и Клеопатра".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408634
Теги:
Мар Байджиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  