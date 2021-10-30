Скончался известный драматург, режиссер, писатель Мар Байджиев

Вчера 29 октября на 87-м году жизни скончался известный драматург, писатель, режиссер театра и кино Мар Байджиев.

О его смерти сообщил внук Дастан в социальных сетях, информацию подтвердили в Министерстве культуры, информации и туризма КР.

Причина смерти не уточняется.

Мар Ташимович Байджиев родился 23 марта 1935 года в Джалал-Абаде в семье педагога и писателя.

1962-1964 гг. - окончил Киргизский госуниверситет, Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.

Работал главным редактором студии "Киргизфильм", в Министерстве культуры республики, собственным корреспондентом "Литературный газеты" (1971–1975), спецкором "Правды", "Комсомольской правды".

В 1990-1995 годах избирался депутатом Жогорку Кенеша (парламента) Киргизской Республики.

Автор повестей, рассказов, публицистических статей и очерков о сложных морально-этических проблемах современности. Драматургом Маром Байджиевым создан ряд пьес, с успехом поставленных на сценах театров Москвы, Ленинграда, вошедших в репертуар театров России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Украины, Молдовы, Узбекистана, Казахстана и др., которые игрались на сценах Германии, Польши, Чехословакии, Румынии, Австрии, Венгрии, Финляндии, Швеции, Канады, Коста-Рики, Монголии и др. В 2008 Мар Байджиев осуществил художественное переложение эпоса "Манас" с киргизского на русский язык, переводил произведения Д. Фурманова, пьесы А. Чехова, Ж. Кокто, в своем переводе поставил на киргизской сцене трагедию В. Шекспира "Антоний и Клеопатра".