В центре Бишкека обещают отреставрировать памятники и снести кафе

В Бишкеке обещают отремонтировать памятники и здания, расположенные на охраняемой территории в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Азамат Джаманкулов вчера, 29 октября, проинспектировал состояние памятников и особо охраняемых природных территорий в центральной части Бишкека.

Мэрии поручено разработать смету на реставрацию и целевое использование исторической площади города, ее архитектурных, монументальных и художественных объектов, реставрацию памятников с историческим ландшафтом.

Также было поручено подготовить письмо о сносе незаконно построенных развлекательных заведений, кафе и ресторанов и направить его владельцам соответствующих заведений и зданий для первоначального восстановления центральной части города.