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Ученые составили карты наиболее сейсмически активных зон Тянь-Шаня

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- ВБ
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Российские ученые определили основные "блоки", из которых состоит Тянь-Шань, и создали карты сейсмически активных областей этой горной системы. Благодаря этому можно будет проще распознавать зоны с наибольшей вероятностью землетрясений и проследить историю образования Тянь-Шаня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

"Наше исследование в первую очередь суммировало все разрозненные данные по геологии и геофизике Тянь-Шаня, которые собирались на протяжении многих лет. Кроме того, мы подтвердили неоднородность этого горного хребта и выявили зоны с наибольшей сейсмической активностью. В дальнейшем мы планируем применить полученные данные для построения эволюционной модели образования этой территории", - сказала Ксения Непеина, младший научный сотрудник Научной станции РАН в Бишкеке.

Тянь-Шань - одна из самых высоких горных систем в мире, которая располагается на территории четырех стран. История ее изучения насчитывает более ста лет, но до настоящего времени остается много неопределенностей и противоречий, связанных с геологической структурой этого горного массива. Это может быть вызвано тем, что исследователи из разных стран описывают районы Тянь-Шаня, расположенные на территории только своего государства, не учитывая результаты соседей.

В новой работе ученые обобщили существующие геологические модели, описывающие тектоническое строение Тянь-Шаня, и построили на их основе карты расположения отдельных элементов горного комплекса. Так, ученые проанализировали данные о распространении сейсмических волн в земной коре после землетрясений, которые происходили в разное время, создали трехмерную модель земной коры, выявив глубинные разломы, а также подтвердили разделение Тяньшанской системы на северный, южный и западный сегменты.

Как отмечают авторы работы, неоднородности в строении комплекса, полученные в геофизических моделях, подтвердили, что отдельные участки земной коры, или блоки, отличаются по распределению аномалий электромагнитного поля, которое определяет их способность проводить электрический ток. Границы блоков, как и зоны самых быстрых сейсмических волн, соответствовали впадинам и разломам на земной поверхности.

"Важно, что именно в этих местах наблюдались самые сильные землетрясения на территории Тянь-Шаня. Исследователи проанализировали сейсмическую активность, данные о которой были взяты из нескольких каталогов, и выяснили, что наибольшее количество землетрясений происходило в довольно узкой полосе, которая с севера и с юга почти кольцом очерчивает весь горный массив", - добавили в пресс-службе.


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URL: https://www.vb.kg/408640
Теги:
землетрясение, Тянь-Шань
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