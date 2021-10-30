В Кыргызстане президент назначил ряд судей местных судов

Советом по отбору судей КР на имя президента Садыра Жапарова в связи с истечением срока полномочий судей, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, внесены предложения о назначении судей по 14 кандидатам (на свои места) в некоторые местные суды Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областей, а также города Бишкек. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 14 кандидатам на должность судьи.

Президент издал указы о назначении судей для 14 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

– г.Бишкек:

Октябрьский районный суд:

Абылкасымова Гулнара Абдымыктаровна;

Первомайский районный суд:

Айдаралиева Венера Калмуратовна;

Эсенгулова Асел Токтакуновна.

– Нарынская область:

Нарынский районный суд:

Калдыбаев Руслан Джаныбекович;

Кочкорский районный суд:

Жунусов Сапарбек Токонович;

Нарынский городской суд:

Жеңишбек уулу Жолдошбек;

Сейдакмат кызы Назира;

– Иссык-Кульская область:

Иссык-Кульский районный суд:

Шаршенбиева Айнура Турарбековна;

Каракольский районный суд:

Токтобаев Айбек Болотович;

– Таласская область:

Таласский районный суд:

Калматов Ниязбек Курманбекович;

Бакай-Атинский районный суд:

Кермалиев Нурмухамбет Байысбекович;

Турсункулов Бообек Шамалбекович;

Манасский районный суд:

Шатманов Дуйшенкул Жээнбекович;

Таласский городской суд:

Турусбеков Акылбек Джусупбекович.