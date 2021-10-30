В Бишкеке оштрафовали нарушителей чистоты и порядка

В Бишкеке сотрудники санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек проводят рейды по выявлению нарушений санитарно-экологических норм со стороны рядовых горожан и организаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По статье 70 от 3-13 тысяч сомов, за несоблюдение чистоты и порядка были оштрафованы коммерческие организации: "Мерибелл Текстиль Иншаат", "Партнер Кей Джи", а также Государственный национальный русский театр драмы имени Ч. Айтматова и горожане Бейшенбаева И., Закирова М.,Калыбекова А.

За невосстановленные элементы поврежденной дороги понесут ответственность по части 2 статьи 119 в размере 23 тысяч сомов коммерческие организации "Пегас Ала-Тоо" и "Электросила".

За выброс производственных отходов наложен штраф в размере 7 тысяч 500 сомов согласно части 2 статьи 71 на горожан Озубекову А., Мырзаеву Т., Рысматову А.

Отмечатеся, что некоторые нарушители не сознаются в проступках и на принимают какие-либо меры по их устранению, в таких случаях Санитарно –экологическая инспекция привлекает административную комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия определенных решений по ним.