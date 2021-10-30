Швейники Кыргызстана ознакомились с текстильной индустрией Турции

Представители ассоциации "Легпром" и швейных компаний Кыргызстана ознакомились с лучшими практиками в текстильно-швейной индустрии Турции. Об этом сообщает пресс-служба Международного торгового центра.

Представители ассоциации "Легпром" и швейных компаний в ходе учебно-ознакомительной поездки в города Стамбул и Бурса.

Поездка была организована в целях установления партнерства с институтами поддержки торговли Турции, а также посещения выставки текстильно-швейных изделий в городе Бурса.

Как рассказал глава ассоциации "Легпром" Сапар Асанов, в рамках поездки был проведен ряд встреч и переговоров с турецкими ассоциациями, промышленными палатами и производителями тканей и достигнуты определенные результаты.

"Мы провели переговоры с организаторами выставки текстильной продукции в г. Бурса, представителями Торговой палаты и обсудили вопросы возможного сотрудничества. Мы договорились о том, что Ассоциация в дальнейшем будет организовывать участие наших предпринимателей в подобных выставках с целью поиска поставщиков тканей. Мы посетили текстильные предприятия в городе Бурса и ознакомились с процессом производства ткани, а также с новейшим оборудованием, которое используется турецкими производителями. В Стамбуле мы провели переговоры с представителями департамента промышленности. У нас были вопросы относительно повышения квалификации, так как есть необходимость во внедрении поточного производства в стране, обучения технологов для открытия в нашей стране красильной, текстильной фабрики. До конца года мы намерены им отправить наши предложения по созданию и реализации совместных проектов в текстильно-швейном секторе. Надо отметить, что турецкая сторона очень компетентна в вопросах производства тканей, оптимизации производства. У ассоциации "Легпром" есть проект по созданию промышленной зоны, где мы хотели бы запустить в первую очередь красильное производство, а также создать совместные предприятия по производству тканей и фурнитуры. Мы встретились с ассоциацией экспортеров города Стамбул, наладили контакты с рядом компаний, которые выразили готовность экспорта тканей в нашу страну. Посетили крупнейшую промышленную зону Giyimkent, где представлены ткани более чем 400 производителей. В департаменте промышленности в свою очередь отметили заинтересованность и готовность рассмотрения наших предложений и посещения Кыргызстана в 2022 году", - сказал он.

Руководитель отечественной швейной компании Зулайка Минбаева отметила, что предприятие уже около 5 лет сотрудничает с турецкими производителями тканей.

"Последняя поездка была насыщенной и плодотворной. Вместе с делегацией во главе с президентом ассоциации "Легпром" Сапаром Асановым были проведены встречи с ассоциацией ITHIB. Это был интересный опыт и взаимообмен полезной информацией. Посещение Giyimkent было познавательным, мы убедились в том, что турецкие производители могут предложить широкий ассортимент тканей для любого вида одежды, в разной ценовой категории. Для нас эта площадка очень интересна в плане дальнейшего сотрудничества. Это очень удобно, когда в одном месте сконцентрирован весь ассортимент. Мы также посетили ткацкие, трикотажные, прядильные фабрики. Наглядно увидели процесс производства, оборудование, поставленную систему работы сотрудников, что еще больше способствовало повышению интереса к производителям текстиля. Данная поездка дала хорошее представление о будущем, к которому мы должны стремиться и вносить посильный вклад, для возможности такого же активного роста текстильного и швейного производства в Кыргызстане", - рассказала она.

Учебно-ознакомительная поездка была организована при поддержке Глобальной текстильной и швейной программы, реализуемой Международным торговым центром и финансируемой Правительством Швейцарии.