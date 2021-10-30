Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 98.12 - 99.47

Кыргызстан укрепляет сотрудничество со странами СНГ против коррупции

153  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проект соглашения о сотрудничестве государств СНГ в противодействии коррупции доработан силами специальной экспертной группы. В ее заседании, состоявшемся в штаб-квартире Содружества, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

При доработке документа были учтены замечания и предложения, поступившие от государств-партнеров. И теперь он будет направлен в эти страны для завершения внутригосударственного согласования. В дальнейшем проект соглашения внесут в установленном порядке на заседание Совета глав государств СНГ.

Соглашение, по информации Исполкома СНГ, определяет основные задачи сотрудничества. В их числе - выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий, осуществление антикоррупционного мониторинга, совершенствование необходимой правовой базы и гармонизация национальных законодательств, объединение усилий для преодоления коррупционных правонарушений, обеспечение информационного обмена и взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.

Эта же проблематика была рассмотрена на состоявшемся накануне там же очередном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при его уставных и других органах. На заседании с информацией о деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции выступила руководитель секретариата Совета Айгуль Базарбаева.

Данный Совет был образован в октябре 2013 года, соглашение о его создании подписали шесть государств – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Как отметила Базарбаева, проводимая в рамках Совета работа позволяет выстраивать эффективное взаимодействие между всеми участниками системы противодействия коррупции стран, входящих в него.

С момента создания Совета проведено шесть заседаний, на которых рассмотрено 49 вопросов, в том числе организационно-правового, методологического, практического характера, направленных на расширение и углубление сотрудничества компетентных органов в сфере борьбы с коррупцией. Среди значимых результатов работы – принятие и реализация Концепции сотрудничества государств СНГ в противодействии коррупции.

Подчеркнуто, что в будущем членам Совета необходимо сделать акцент на оценке выполнения антикоррупционных обязательств и гармонизации соответствующих национальных законодательств. Не менее важным названо принятие мер по подготовке и повышению квалификации кадров, их научному, научно-техническому, методическому обеспечению. К числу приоритетов стороны отнесли также реализацию принятых в рамках СНГ документов в данной сфере, в том числе в части организации работы по изъятию доходов, полученных от коррупционных правонарушений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408648
Теги:
коррупция, СНГ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  