Кыргызстан укрепляет сотрудничество со странами СНГ против коррупции

Проект соглашения о сотрудничестве государств СНГ в противодействии коррупции доработан силами специальной экспертной группы. В ее заседании, состоявшемся в штаб-квартире Содружества, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

При доработке документа были учтены замечания и предложения, поступившие от государств-партнеров. И теперь он будет направлен в эти страны для завершения внутригосударственного согласования. В дальнейшем проект соглашения внесут в установленном порядке на заседание Совета глав государств СНГ.

Соглашение, по информации Исполкома СНГ, определяет основные задачи сотрудничества. В их числе - выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий, осуществление антикоррупционного мониторинга, совершенствование необходимой правовой базы и гармонизация национальных законодательств, объединение усилий для преодоления коррупционных правонарушений, обеспечение информационного обмена и взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.

Эта же проблематика была рассмотрена на состоявшемся накануне там же очередном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при его уставных и других органах. На заседании с информацией о деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции выступила руководитель секретариата Совета Айгуль Базарбаева.

Данный Совет был образован в октябре 2013 года, соглашение о его создании подписали шесть государств – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Как отметила Базарбаева, проводимая в рамках Совета работа позволяет выстраивать эффективное взаимодействие между всеми участниками системы противодействия коррупции стран, входящих в него.

С момента создания Совета проведено шесть заседаний, на которых рассмотрено 49 вопросов, в том числе организационно-правового, методологического, практического характера, направленных на расширение и углубление сотрудничества компетентных органов в сфере борьбы с коррупцией. Среди значимых результатов работы – принятие и реализация Концепции сотрудничества государств СНГ в противодействии коррупции.

Подчеркнуто, что в будущем членам Совета необходимо сделать акцент на оценке выполнения антикоррупционных обязательств и гармонизации соответствующих национальных законодательств. Не менее важным названо принятие мер по подготовке и повышению квалификации кадров, их научному, научно-техническому, методическому обеспечению. К числу приоритетов стороны отнесли также реализацию принятых в рамках СНГ документов в данной сфере, в том числе в части организации работы по изъятию доходов, полученных от коррупционных правонарушений.