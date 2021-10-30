В Бурятии задержали радикалов, готовивших акции против властей и мигрантов

В Бурятии сотрудники правоохранительных органов задержали членов экстремистской группировки праворадикального толка, планировавших акции против властей и приезжих. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По информации Интерфакса, задержаны лица, организовавшие в республике экстремистское сообщество для проведения акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, "а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп".

Как отмечается, в "сформированную структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики, среди которых распространялась праворадикальная идеология".

В отношении организатора и трех активных участников структуры возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") УК РФ.

Как отмечает РИА Новости, за последние месяцы это не первый случай пресечения деятельности экстремистских групп в России. Так, 30 сентября ФСБ РФ сообщила о предотвращении во Владивостоке теракта, который готовил местный неонацист. Был задержан 21-летний лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья", осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. С помощью взрыва радикал хотел повлиять на миграционную политику России.