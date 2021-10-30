В УВД Ленинского района чествовали ветеранов и вдов в честь Дня милиции

В Бишкеке в УВД Ленинского района в честь профессионального праздника – Дня работника милиции КР, поздравили ветеранов и вдов погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

Также, руководство УВД Ленинского района от имени всего личного состава УВД выразило слова благодарности.

Отмечается, ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают профессиональный праздник – День работника милиции КР. Он был установлен постановлением Правительства Республики №429 от 17 сентября 1993 года по предложению Министерства внутренних дел Кыргызстана, в связи с тем, что 1 ноября 1924 года в Кара-Кыргызской автономной области (ККАО) была образована милиция.

Также, в честь праздничного дня начальник УВД Ленинского района полковник милиции Бакытбек Нарчаев вручил ветеранам и вдовам денежные премии и цветы.

В конце мероприятия приглашённые , выразили слова благодарности в адрес руководства УВД за постоянную и всестороннюю поддержку.