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Лидер "Ата-Журт Кыргызстан": Мы хотим передать потомкам развитую страну!

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Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" сегодня, 30-октября, провела встречу с жителями города Нарын, на которой лидер политической организации Айбек Маткеримов рассказал о планах партии и с какой целью она баллотируется в Жогорку Кенеш.

"Решение начать агитацию с Нарына принято не спроста. Конечно, для каждого из нас, как и для каждого кыргызстанца, каждый уголок и каждый квадрат метр нашей страны имеет особое значение. Я признателен вам за то, что несмотря на трудные климатические условия в высокогорном регионе, вы вносите свой вклад в развитие и целостность страны", - заявил Айбек Маткеримов.

Лидер политической организации отметил, что партия "Ата-Журт Кыргызстан" взяла курс на политическую и экономическую стабильность государства.

"В наших рядах лучшие и честные люди, в том числе, есть бывшие сотрудники государственной службы и политики, которые ранее в парламенте инициировали нужные для народа законопроекты. С нами чистые и некоррумпированные люди, не замещенные в противозаконных делах. Есть среди нас и много молодых патриотов. Например, ваш земляк Жаныбек Исаев. У нас одна цель – развивать нашу отчизну, ведь другой родины у нас нет. Мы хотим передать будущему поколению развитую страну, где будет установлена верховенство закона и равноправие, и где будут защищены права каждого гражданина", - сказал он.

В тоже время Айбек Маткеримов напомнил нарынчанам, что эти выборы в парламент – большое испытание для всех кыргызстанцев.

"Ваш выбор определить будущее страны. Если выберите правильного человека, правильную партию, то и Кыргызстан станет на правильный путь", - сказал он.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 30 октября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)


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URL: https://www.vb.kg/408655
Теги:
Кыргызстан, #Выборы2021
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