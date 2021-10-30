В РФ изучают возможность вывоза из Афганистана граждан стран СНГ

С учетом сложной гуманитарной и социально-экономической ситуации в Афганистане Россией рассматривается вопрос доставки в эту страну партии срочной гуманитарной помощи, состоящей из предметов первой необходимости и медикаментов. Об этом сообщила 28 октября на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается вывоза из Афганистана граждан России и государств-членов ОДКБ и СНГ, их близких родственников, а также афганских студентов, которые проходят обучение в очной форме в отечественных высших учебных заведениях, то этот вопрос прорабатывается в межведомственном формате и всем, кому необходимо, оказывается визовая поддержка, - продолжила Захарова. - О дальнейшем развитии событий также будем вас информировать".

По словам Марии Захаровой, "социально-экономическая обстановка в стране остается сложной". "На этом фоне в Кабуле, - отметила она, - прошли манифестации с призывом к международному сообществу разблокировать государственные резервы Афганистана. Рассчитываем, что обращение демонстрантов такого глобального масштаба, адресованное мировому сообществу, на протяжении многих лет говорившего и убеждавшего этих самых жителей Афганистана, которые сейчас к нему обращаются, в том, что ситуация под контролем, что знают, куда ведут народ Афганистана и все будет хорошо, все будет а-ля западная демократия".

"Исходим из того, что это обращение не должно быть проигнорировано, что эти средства будут разморожены. Это позволит направить их на покрытие первоочередных нужд населения, для выплат зарплат, поддержания национальной экономики и предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане", - сказала Захарова.

"Призываем все этнополитические силы Афганистана, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ, - отказаться от воинственной риторики и приложить все возможные усилия для завершения процесса национального примирения".

Напомним, что в последней декаде августе Министерство обороны России эвакуировало из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана), Узбекистана. Эвакуацию организовал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина.

Эвакуируемых вывезли четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. При этом на каждом борту для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным людям находились врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Также в самолетах был запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.