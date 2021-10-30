Почему вы должны проголосовать за партию "Ата-Журт Кыргызстан" №21?

1. Партия "Ата-Журт Кыргызстан" объединила под своим флагом честных, чистых, некоррумпированных и не замешанных в каких-либо противозаконных делах людей с безупречной репутацией. Именно этим отличается "Ата-Журт Кыргызстан" от других политических организаций.

2. Основу списка партий составляет новые лица, новые имена, а также представители инициативной и патриотичной молодежи.

3. В список кандидатов вошли представители всех сфер: учителя, врачи, инженеры, энергетики, юристы, экономисты и бизнесмены. Всех их объединяет патриотизм и любовь к своей родине, а также огромное желание использовать свои знания и опыт для повышения благосостояния своего народа.

4. "Ата-Журт Кыргызстан" - лучше знает социально-политические проблемы жителей региона. Тому подтверждение тот факт, что совсем недавно партия на выборах в местные кенеши, получив доверие народа, заняла лидирующую позицию. Сегодня представители нашей партии тесно сотрудничают с местными органами власти и населением.

5. Кандидаты партии "Ата-Журт Кыргызстан", получив мандат депутата парламента, решительно настроены поддержать сегодняшнюю борьбу против коррупции и в этом плане готовы оказать содействие в законотворческой деятельности. Борьбу с коррупцией может поддержать только тот, кто сам не замешан в незаконных делах.

6. "Ата-Журт Кыргызстан" не обманывает своих избирателей красивыми и далекими от реальностей обещаниями. Партия говорит о реальных делах и выполняет все свои обещания.

Для партии дороже всего доверие и надежда народа! Доверие народа - это большая обязанность и ответственность!

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 30 октября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)