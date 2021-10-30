"Ата-Журт Кыргызстан" №21. Жаныбек Исаев: Народ не будет продавать голоса!

Сегодня, 30 октября политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" провела встречу с жителями города Нарын. Кандидат партии Жаныбек Исаев призвал горожан не продавать свои голоса.

"Я родился и вырос в городе Нарын. Хорошо знаком с проблемами региона. Решение проблем Нарына и улучшение условий жизни нарынчан – всегда было моей первоочередной задачей. И впредь тоже буду стараться вместе с партией "Ата-Журт Кыргызстан". Я прощу у вас только одного - не продавайте свои голоса! Мы идем на парламентские выборы, чтобы вместе вытащить страну из кризиса. Если мы пройдем в парламент, то обязательно реализуем нашу предвыборную программу", - заявил Жаныбек Исаев.

Он обратился к местным жителям с просьбой серьезно отнестись к происходящим в стране событиям и сделать осознанный выбор.

"Вы должны нам помочь и мы с вами вместе должны направить страну на путь развития. Ваша помощь – это правильный выбор! Если мы на этот раз вместе с вами проведем честные выборы, то это уже будет первой победой нашей страны. Ваш голос – это выбор вашего будущего! Покажите, как вы хотите жить! Выберите стабильно развивающуюся страну. Вы сами видели к чему привели грязные выборы. Давайте, вместе проведем честные и чистые выборы", - сказал Жаныбек Исаев.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 30 октября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)