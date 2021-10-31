Президент Садыр Жапаров посетил комплекс "Алтын Балалык" в Чолпон-Ате

В Кыргызстане вчера, 30 октября, президент Садыр Жапаров ознакомился с ходом реконструкции медико-реабилитационного комплекса "Алтын Балалык", расположенного в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Об этом сообщается на сайте президента.

Глава государства ознакомился с деятельностью комплекса, осмотрел медицинские помещения и палаты, ход строительных работ.

Как сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, комплекс предназначен для восстановления и укрепления здоровья детей и матерей из отдаленных районов страны, сирот и малообеспеченных семей.

Ранее сообщалось, что комплекс не был завершен из-за нехватки финансовых средств. 19 марта этого года глава государства посетил реабилитационный комплекс и ознакомился с необходимым объемом строительных работ, поручив начать его реконструкцию.

В октябре был объявлен благотворительный марафон по сбору средств для запуска этого центра. В результате марафона удалось собрать 30 миллионов 90 тысяч сомов и ускорить процесс строительных работ комплекса.

Согласно проекту, комплекс состоит из 8 блоков в которых должны быть размещены следующие отделения: аллергологическое, онкологическое, пульмонологическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическая хирургия, функциональная диагностика и неврологическое отделения.

Также, в комплексе были предусмотрены спальные блоки, клинические лаборатории, пищеблок, прачечная, и должен был быть установлен магнитно-резонансный томограф.

Расположение этого комплекса было выбрано с учетом климатических и бальнеологических условий на северном берегу озера Иссык-Куль.

На базе поликлинического отделения успешно функционирует Центр инновационной кардиохирургии, где бесплатно за счет благотворительных фондов прооперированы пять пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Амбулаторно принято 42 пациента, из них двоим оказана экстренная медицинская помощь. Центр оснащен необходимым медицинским оборудованием, которое позволяет проводить необходимый комплекс лечебно-диагностических процедур.

Также открыто отделение соматики детей на 10 коек Национального центра охраны материнства и детства.

В ближайшее время специалисты Кыргызского научного центра репродукции человека будут принимать и консультировать женщин с гинекологическими заболеваниями в консультативно-диагностическом отделении. Будут функционировать пять кабинетов: УЗИ кабинет, манипуляционная, процедурный кабинет и 2 кабинета врачей для приема женщин.

"Дети – самое ценное, что есть у нас. Забота о здоровье наших маленьких граждан - это все равно, что закладывать фундамент успешного будущего всей страны", - сказал глава государства, подчеркнув необходимость создания всех условий в стране для получения детьми качественной медицинской помощи.

Он отметил, что каждое отделение центра должно быть оснащено современным медицинским оборудованием. Он поручил создать все условия для комфортного пребывания пациентов в этом комплексе.

Президент Садыр Жапаров поручил ускорить строительные работы и к 1 июня 2022 года завершить и ввести в эксплуатацию медико-реабилитационный комплекс.