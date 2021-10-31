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Кыргызстан купит у России вертолет и БПЛА "Орлан"

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан приобретет у России военную технику для Пограничной службы республики, в том числе вертолет Ми-17В-5 и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан".

Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи замглавы кабмина республики, председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева с руководителем "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым, сообщила в субботу пресс-служба ГКНБ.

"Достигнута договоренность о приобретении кыргызской стороной у "Рособоронэкспорта" вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ, а также поставке запасных частей и ремонте агрегатов к ним", - говорится в сообщении.

Справка

Вертолет - МИ-17В-5

Десантно-транспортный Ми-8МТВ-5/МИ-17В-5 – современная модификация вертолета Ми-8МТ, разработанная с учетом опыта боевого применения. Создан в результате дальнейшего совершенствования вертолетов семейства Ми-8, разработанных конструкторским бюро Московского вертолетного завода на средства и при непосредственном участии Казанского вертолетного завода. Назначение.

Вертолет предназначен для перевозки грузов и десантников внутри кабины и крупногабаритных грузов на внешней подвеске. Компоновка вертолета позволяет минимизировать время покидания вертолета, что особенно важно при десантировании в условиях боя (36 человек за 15 секунд). В десантном варианте на вертолете устанавливаются 36 сидений, 6 из них – легкосъемные. Ми-17В-5 оснащен системой беспарашютного десантирования, которая позволяет осуществлять одновременный спуск четырех человек. Вертолет оборудуется лебедкой СЛГ-300 с бортовой стрелой грузоподъемностью 300 кг. Для осуществления поиска пострадавших в ночное время используется прожектор типа SX-16. Для эвакуации пострадавших в грузовой кабине может быть установлено 12 носилок. Транспортировка крупногабаритных грузов осуществляется с помощью внешней подвески, оснащенной весоизмерителем и системой аварийного сброса. Предусмотрена возможность перевозки длинномерных грузов внутри фюзеляжа с открытой аппарелью. Для увеличения дальности полета Ми-17В-5 оснащается дополнительными топливными баками (до 4-х баков внутри грузовой кабины или два бака снаружи на специальных фермах). Вооруженный вариант Ми-17В-5 предназначен для огневой поддержки сухопутных войск, десанта при высадке или эвакуации, для осуществления прицельного бомбометания. Для защиты от РЛС ЗРК противника устанавливается бортовой комплекс обороны (БКО), включающий экранно-выхлопное устройство (ЭВУ), УВ-26 или АСО-2В, Л166-В1А и другое оборудование. Для применения в ночных условиях кабина адаптирована к использованию очков ночного видения. Ми-17В-5 может быть укомплектован обзорными системами (FLIR) российского или западного производства.


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URL: https://www.vb.kg/408668
Теги:
военная служба, ГКНБ, Министерство обороны, Погранслужба
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