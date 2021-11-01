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Задержан узбекистанец, который хотел вывезти в КР $ 373 тысячи

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- Светлана Лаптева
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В Узбекистане оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали на границе узбекистанца, который пытался вывезти в Кыргызстан свыше 373 тысяч долларов. Об этом сообщают узбекистанские СМИ со ссылкой на пресс–службу силового ведомства.

"В ходе мероприятия был остановлен и осмотрен передвигающийся по приграничной с Кыргызстаном территории Ферганского района автомобиль "Нексия-3", которым управлял 41–летний местный житель. В результате осмотра салона автомобиля было обнаружено и изъято в процессуальном порядке 373 тысячи 717 долларов", – отметили в СГБ.

Было установлено, что правонарушитель за 100 долларов пытался вывезти указанные денежные средства в Кыргызстан через объездные дороги. Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий также был задержан его сообщник – 30–летний житель Алтыарыкского района.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/408672
Теги:
граница, контрабанда, Узбекистан, доллар
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