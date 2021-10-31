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В Бишкеке с завтрашнего дня подорожает проезд в транспорте

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке завтра, 1 ноября, повысится стоимость проезда в общественном транспорте.

Проезд в троллейбусах и автобусах будет стоить 11 сомов, в маршрутках - 15 сомов.

Пенсионеры, как и прежде, в автобусах и троллейбусах будут ездить бесплатно, а в маршрутках оплачивать 50% стоимости – то есть 8 сомов, при наличии персонифицированной транспортной карты с фотографией, с указанием фамилии, имени и отчества владельца, имеющего право на бесплатный или льготный проезд.

Отметим, что Бишкекский горкенеш 28 сентября одобрил проект постановления о повышении цен за проезд в общественном транспорте столицы.


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URL: https://www.vb.kg/408674
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