В Бишкеке с завтрашнего дня подорожает проезд в транспорте

В Бишкеке завтра, 1 ноября, повысится стоимость проезда в общественном транспорте.

Проезд в троллейбусах и автобусах будет стоить 11 сомов, в маршрутках - 15 сомов.

Пенсионеры, как и прежде, в автобусах и троллейбусах будут ездить бесплатно, а в маршрутках оплачивать 50% стоимости – то есть 8 сомов, при наличии персонифицированной транспортной карты с фотографией, с указанием фамилии, имени и отчества владельца, имеющего право на бесплатный или льготный проезд.

Отметим, что Бишкекский горкенеш 28 сентября одобрил проект постановления о повышении цен за проезд в общественном транспорте столицы.