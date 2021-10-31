Выборы 2021: прошла жеребьевка среди партий. Список партий в бюллетене

В Бишкеке вчера, 30 октября, состоялась жеребьевка по определению мест в бюллетене по единому избирательному округу. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша КР пройдут 28 ноября 2021 года.

Согласно итогам жеребьевки позиции определились следующим образом: