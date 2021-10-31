Выборы 2021: прошла жеребьевка среди партий. Список партий в бюллетене

В Бишкеке вчера, 30 октября, состоялась жеребьевка по определению мест в бюллетене по единому избирательному округу. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.
Выборы депутатов Жогорку Кенеша КР пройдут 28 ноября 2021 года.
Согласно итогам жеребьевки позиции определились следующим образом:
- "Ата Мекен";
- "Бутун Кыргызстан";
- "Альянс";
- "Легалайз";
- "Ыйман Нуру";
- "Кучтуу регион";
- Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт";
- "Ынтымак";
- "Ишеним";
- Демократическая партия "Азаттык";
- "Мекенчил эл";
- Партия зеленых Кыргызстана;
- "Жашасын Кыргызстан";
- "Социал-демократы";
- "Партия народного достояния "Аруузат";
- Патриотическая партия единения Кыргызстана;
- "Улуттар биримдиги";
- "Эл умуту";
- "Ордо";
- "Улуу-Журт";
- "Ата-Журт Кыргызстан".