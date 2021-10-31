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Выборы 2021: прошла жеребьевка среди партий. Список партий в бюллетене

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера, 30 октября, состоялась жеребьевка по определению мест в бюллетене по единому избирательному округу. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша КР пройдут 28 ноября 2021 года.

Согласно итогам жеребьевки позиции определились следующим образом:

  1. "Ата Мекен";
  2. "Бутун Кыргызстан";
  3. "Альянс";
  4. "Легалайз";
  5. "Ыйман Нуру";
  6. "Кучтуу регион";
  7. Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт";
  8. "Ынтымак";
  9. "Ишеним";
  10. Демократическая партия "Азаттык";
  11. "Мекенчил эл";
  12. Партия зеленых Кыргызстана;
  13. "Жашасын Кыргызстан";
  14. "Социал-демократы";
  15. "Партия народного достояния "Аруузат";
  16. Патриотическая партия единения Кыргызстана;
  17. "Улуттар биримдиги";
  18. "Эл умуту";
  19. "Ордо";
  20. "Улуу-Журт";
  21. "Ата-Журт Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/408675
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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