Президент Садыр Жапаров вылетел в Глазго

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 31 октября, вылетел с рабочим визитом в город Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

В рамках визита Глава государства примет участие в церемонии открытия 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и выступит с посланием на Саммите мировых лидеров.

Кроме того, на полях Саммита Глава государства проведет встречи со своими иностранными визави, руководителями международных климатических организаций и многосторонних банков развития.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- заместитель Председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Жээнбек Кулубаев.