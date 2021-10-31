Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

Президент Садыр Жапаров вылетел в Глазго

88  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 31 октября, вылетел с рабочим визитом в город Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

В рамках визита Глава государства примет участие в церемонии открытия 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и выступит с посланием на Саммите мировых лидеров.

Кроме того, на полях Саммита Глава государства проведет встречи со своими иностранными визави, руководителями международных климатических организаций и многосторонних банков развития.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- заместитель Председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Жээнбек Кулубаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408682
Теги:
Садыр Жапаров, климат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  