Новое исследование ПРООН: необходима реформа субсидий на ископаемое топливо

Накануне глобальной климатической конференции КС-26 ( 26-я конференция сторон), которая состоится на следующей неделе, опубликовано новое исследование Программы развития ООН (ПРООН).

В нем указывается, что мир тратит 423 миллиарда долларов США на субсидирование ископаемых видов топлива для потребителей – нефти, электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания других ископаемых видов топлива, газа и угля, а это в четыре раза превышает сумму, требуемую для оказания помощи бедным странам в борьбе с климатическим кризисом. И этот факт и является одним из камней преткновения в преддверии глобальной климатической конференции.

Представители климатических программ ООН поясняют, что сумма, потраченная непосредственно на эти субсидии, может позволить заплатить за вакцинацию COVID-19 для каждого человека в мире или заплатить в три раза больше ежегодной суммы, необходимой для искоренения глобальной бедности. Согласно данным, недавно опубликованным Международным валютным фондом (МВФ), когда косвенные затраты, включая ущерб окружающей среде, учитываются в этих субсидиях, эта цифра возрастает почти до 6 триллионов долларов США.

Анализ ПРООН подчеркивает, что эти средства, оплачиваемые налогоплательщиками, в конечном итоге усугубляют неравенство и препятствуют принятию мер по борьбе с изменением климата. "Пандемия COVID-19 обнажила устаревшие аспекты глобальной экономики. Она включает в себя тот факт, что мир продолжает тратить миллиарды долларов на субсидии на ископаемое топливо, в то время как сотни миллионов людей живут в бедности, и климатический кризис усиливается. На этом фоне мы должны спросить себя: является ли субсидирование ископаемого топлива рациональным использованием государственных денег?" – говорит администратор ПРООН Ахим Штайнер.

Субсидии на ископаемое топливо неэффективны и несправедливы. По данным МВФ, в развивающихся странах примерно половина государственных ресурсов, расходуемых на поддержку потребления ископаемого топлива, приносит пользу 20 процентам богатейших слоев населения. "Решение проблемы субсидий на ископаемое топливо является политически значимым вопросом, но факты показывают, что реформа необходима и, если она проводится правильно, поддерживает бедных, создает рабочие места и защищает планету", - сказал Джордж Грей Молина, главный экономист Департамента ПРООН по вопросам политики и поддержки программ и соавтор исследования. "Мы надеемся, что это исследование станет катализатором дискуссии о решающей роли, которую реформа может сыграть в обеспечении экологичного и справедливого перехода во всех странах".

Отчет, опубликованный в преддверии предстоящих встреч G20 и 26-й Конференции Сторон (КС-26), запускается в контексте растущего признания необходимости реформы субсидий на ископаемое топливо экономистами и политиками, а также МВФ и Всемирным банком. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш также настоятельно призвал к реформе.