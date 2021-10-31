Динозаврик запускает кампанию ООН "Не выбирай вымирание" (видео)

Чтобы привлечь внимание к чрезвычайно негативным последствиям субсидий на ископаемое топливо для людей и планеты, ПРООН выпустила увлекательный короткометражный фильм в рамках новой кампании, в которой одно из самых известных вымерших животных в мире, динозавр, выступает с речью перед ООН. Генеральная Ассамблея призывает мировых лидеров отказаться от субсидий на ископаемое топливо и "Не выбирать вымирание".

Ссылка на короткую версию видео на русском языке: https://youtu.be/euBVw7m_m3c

Ссылка на полную версию видео на кыргызском языке: https://youtu.be/wy1CJdq0pVE

Кампания "Не выбирай вымирание", возглавляемая множеством знаменитостей со всего мира, направлена ​​на повышение осведомленности общественности о том, как субсидии на ископаемое топливо сводят на нет уже достигнутый значительный прогресс в деле прекращения изменения климата и способствуют неравенству, принося пользу богатым.

Основным источником чрезвычайной климатической ситуации является энергетический сектор, на который приходится 73 процента антропогенных выбросов парниковых газов. Реформы субсидирования ископаемого топлива будут способствовать сокращению выбросов CO2 и принесут пользу здоровью и благополучию людей, и они являются первым шагом к правильному ценообразованию на энергию – такому, который отражает "истинную" и полную стоимость использования ископаемого топлива для общества и окружающей среды.

Но анализ ПРООН показывает, что реформы субсидирования ископаемого топлива также могут быть несправедливыми и вредными для домашних хозяйств и общества, если они плохо спланированы. Хотя субсидии на ископаемое топливо, как правило, являются неравноправным инструментом – поскольку львиная доля доходов сосредоточена среди богатых, – эти субсидии также составляют важную часть доходов бедных слоев населения, которые в противном случае должны оплачиваться за потребление энергии. Таким образом, отмена субсидий на ископаемое топливо может легко превратиться в стратегию обеднения доходов и энергии. Это затрудняет реформу ископаемого топлива и создает ключевой барьер для перехода на чистые и возобновляемые источники энергии.

"Мы надеемся, что это исследование станет катализатором дискуссии о решающей роли, которую реформа может сыграть в обеспечении экологичного и справедливого перехода во всех странах".

Отчет, опубликованный в преддверии предстоящих встреч G20 и 26-й Конференции Сторон (КС-26), запускается в контексте растущего признания необходимости реформы субсидий на ископаемое топливо экономистами и политиками, а также МВФ и Всемирным банком. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш также настоятельно призвал к реформе.