Талибы напали на свадьбу в Афганистане

Члены радикального движения "Талибан" напали на свадьбу в Афганистане. Жертвами произошедшего стали два человека, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Нападение произошло в деревне Шамшпур Мар Гунди провинции Нангархар, где вечером во время свадебного торжества зазвучала музыка. По данным источника, два человека были убиты, десять человек получили ранения.

Ранее "Талибан" запретил в северо-восточной провинции Бадахшан слушать музыку, курить, не соблюдать график намазов и совместно проводить время мужчинам и женщинам в отелях и ресторанах. Запреты подтвердил департамент информации и культуры региона.

Однако представители Талибана сообщили, что стрелявшие не имеют к ним отношения.

Напавшие на свадьбу в провинции Нангархар, Афганистан, прикрылись "Талибаном" (запрещенная в России террористическая организация) в личных целях. Об этом в социальных сетях рассказал представитель талибов и заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.