Международный Красный Крест: помогаем возвращенцам из Сирии без пиара

Заместитель главы отдела защиты Международного Красного Креста в Кыргызстане Елена Ешану рассказала о работе, которую проводит ее организация по работе с женщинами и детьми, которые находятся в зонах конфликта в Ираке и Сирии, а также о помощи по вопросам репатриации. Приводим ее рассказ.

"Красный крест посещает все места где могут находиться женщины и дети, которые оказались в зонах военных конфликтов, лагерях, тюрьмах Ирака, Сирии. А по возвращении на родину отслеживаем их нахождение в реацентрах, держим контакт с семьями и самими возвращенцами.

Но по правилам нашей организации - всю работу проводим конфиденциально, стараясь не навредить женщинам и детям. Поэтому так редко рассказываем о своей работе.

Наш лагерь МКК в Сирии находится перед входом в лагерь Аль-Холь, в котором находятся женщины и дети. И куда нет свободного доступа. Сложная территория, но мы работаем. Договариваемся с теми кто контролирует территорию, мы заходим к людям, проводим опрос о нуждах, больных. Стараемся привлечь другие международные миссии: Красный Полумесяц в Сирии, Норвежский Красный Крест. Например, норвежцы проводили операции по нашему запросу.

С 2019 года Международный Красный Крест работал по вопросу репатриации кыргызстанцев. В КР общались с семьями, в которые должны были вернуться дети и женщины, оценивали их желание возвращения домой. Смотрели есть ли желание и возможность взять детей в семьи дальних родственников, ведь многие остались сиротами, и, как известно, из Ирака отпустили только 79 детей. Задавались вопросом: готовы ли семьи взять на себя ответственность за будущее малышей? Мы же должны понимать, что дети были подвержены самым различным травмам. И услышать надо все стороны.

МКК помогал представителям госорганов КР подготовить критерии оценки, план психоэмоциональной помощи для родителей и детей - репатриантов. Работали совместно со всеми госорганами, задействованными в этом процессе: Минсоцтруда, МИД, ГКНБ, ГКДР и так далее.

Сразу оговаривали малейшие нюансы, которые могли бы напугать малышей. Например, договаривались, что военные и сотрудники милиции будут работать с детьми и с семьями, не в форме, а в штатском. Они должны соблюдать все просьбы о конфиденциальности, при работе в тюрьмах и в других соцучреждениях, где проводится работа с этой категорией репатриантов.

И сразу была достигнута договоренность о том, что делаем дело без лишнего пиара.

Для Международного Красного Креста возвращение боевиков и членов их семей в мирную жизнь - важный файл. Большая работа проводится с различными структурами государства, общественными организациями.

И наша цель: интегрировать их в общество, поддержать психоэмоционально и психологически. Например, проведение тренинга с сотрудниками Минсоцразвития и психологами Национального общества Красного полумесяца. Также ведется раздача гумпомощи семьям, куда вернулись репатрианты (одежда, сладости, уголь). Это мы говорим о детях, возвращенных из Ирака.

И, конечно, важно - решение вопросов по документированию, как самих детей и женщин, так и поиск документов, подтверждающих смерть взрослых или детей в зоне военного конфликта.

В наши функции также входит посещение мест лишения свободы, если вернувшиеся были осуждены по возвращению. И по всем возникающим вопросам обращаемся в ГКНБ, ГСИН, МВД. Одно из направлений - воссоединение семей, мы помогаем вернувшимся в поиске родных, поскольку для реабилитации и реинтеграции важны социальные связи.

И конечно, работаем с нашими структурами в Сирии и Ираке.

Стоит отметить, что по вопросу возвращения детей мы работаем вместе с ЮНИСЕФ и межведомственным комитетом, куда входят все госструктуры, которые курируют вопрос.

И эта работа будет продолжаться. Это не разовая акция. В других странах операции по возвращению детей и женщин проводили в пять этапов, и это не предел.

На вопрос: а что делать если женщины не хотят возвращаться? Это право выбора женщин. Насильно мы никого не вывозим. Мы и сейчас помогаем женщинам и детям в Сирии, в том же Аль-Холе. И если это не афишируем, значит наш опыт подсказывает, что так лучше. И понимание всех наших принципов работы это тоже поддержка. Мы работаем сейчас со всеми правительствами, организациями, которые могут помочь в ситуации", - рассказала Елена Ешану.