Начался прием заявок на конкурс для учителей-международников

Начался прием заявок на участие в международном профессиональном конкурсе педагогических работников "Учитель-международник". Он организован центром образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой при поддержке Министерства просвещения России.

По условиям организаторов, в конкурсе могут принять участие творческие, активные, инициативные педагоги, работающие в рамках международного сотрудничества в русских школах за рубежом. Педагоги смогут побороться за звание победителя, проявить свой творческий потенциал, обменяться опытом работы по распространению лучших практик российского общего образования, познакомиться с педагогическими идеями в области популяризации русского языка, культуры, науки.

Конкурс проводится в дистанционном формате. Каждый участник должен предоставить "Визитную карточку" – презентацию своего педагогического опыта и достижений, а также сценарий внеклассного мероприятия воспитательного характера, направленного на знакомство учащихся с историей, традициями, культурой и наукой России.

Заявки на участие и материалы принимаются по 20 ноября. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 5 декабря.

Конкурсные работы будут оцениваться компетентными членами жюри, среди них – общественные деятели, эксперты в сфере образования, науки, воспитания и культуры, а также представители Международного образовательного центра "Интердом". Лучшие работы станут основой методических рекомендаций для работы педагогов с иностранными обучающимися.

Победителей, призеров и лауреатов конкурса ждут денежные призы и подарки. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.

Международный центр образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой является оператором гуманитарного проекта Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом". Сегодня уже более 240 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Кыргызстан, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.