Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

Армия Кыргызстана заняла предпоследнее место в Центральной Азии

100  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан занял 93 место в мире и предпоследнее место в в Центральной Азии в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021.

По данным рейтинга, армия Узбекистана среди стран Центральной Азии заняла верхнюю строчку, а в мировом списке - 51 место. Казахстан занял 61 место, Афганистан – 75, Туркменистан – 86, Кыргызстан – 93, Таджикистан – 99.

Сопоставимыми по военной мощи с Узбекистаном странами в 2021 году являются Беларусь, Марокко и Португалия.

Среди государств бывшего СССР Узбекистан расположился на четвертой позиции, пропустив вперед только армию России (2-е место), Украины (25-я строчка), Беларуси (50-е место).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408694
Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Центральная Азия, армия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  