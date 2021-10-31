Бакыт Торобаев: Формирование образованного общества начинается с детсада

Сегодня, 31 октября представители политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" во главе с лидером Айбеком Маткеримовым встретились с жителями города Каракол.

Бакыт Торобаев объяснил жителям Каракола об избирательном законодательстве и о новых методах голосования.

"В соответствии с новым законом вы голосуете за партию и отдельно за кандидата. Мандат получит кандидат, набравший больше голосов. Теперь не лидер партии, а народ решает, кто станет депутатом", - сказал Бакыт Торобаев.

Кандидат в депутаты, рассказывая о программе партии, отметил, что "Ата-Журт Кыргызстан" делает акцент на развитие и стабильность. По его словам, первое усилие к росту начинается с укрепления фундамента семьи.

"Один из путей укрепления института семьи – это развитие малого и среднего бизнеса. Например, с ростом количества отдыхающих на Иссык-Куле улучшается и материальное состояние местных жителей, пополняется семейный и республиканский бюджеты, что в свою очередь способствует увеличению налоговых сборов, улучшению инфраструктуры", - сказал он.

Бакыт Торобаев также добавил, что кабмин намерен увеличить доходную часть бюджета на 50 миллиардов сомов за счет раскрытия коррупционных схем в таможенной службе.

"На 50 миллиардов сомов можно построить 2,5 тысячи детских садов, потратив на каждый по 20 миллион сомов. В Кыргызстане 770 тысяч детей не ходят в детский сад. По данным исследования, у детей, посещавших детский сад уровень образования выше чем у тех, кто не ходил в детский сад. Поэтому мы должны строить детские сады, если хотим образованное общество", - заявил Бакыт Торобаев.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 31 октября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)