"Ата-Журт Кыргызстан" №21. Бакир уулу: Вам дали возможность изменить страну

Сегодня, 31 октября представители политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" во главе с лидером Айбеком Маткеримовым встретились с жителями города Каракол.

Кандидат Турсунбай Бакир уулу сообщил, что программа партии, направленная на стабильный рост страны, будет пополняться обоснованными предложениями, поступившие от народа.

Во время выступления он обратил внимание на проблемы здравоохранения.

"Если бы не пандемия, мы бы так и не обратили внимания на сферу медицины. Не оценили бы труд работников здравоохранения. Теперь мы понимаем важность работы врачей и медсестер. Среди всех профессий только медики дают клятву Гиппократа. Наша обязанность решить их проблемы", - сказал Турсунбай Бакир уулу.

Кандидат отметил, что на этих парламентских выборах дается возможность народу сделать свой выбор.

"Президент Садыр Жапаров заявил, что выборы пройдут честно и чисто. Что может мешать этому? Конечно, мы сами. Наша безразличность к судьбе страны. Вам надо воспользоваться этим шансом, чтобы потом не кусать локти. Ведь депутатом станет тот, кого выберите вы", - почеркнул Турсунбай Бакир уулу.