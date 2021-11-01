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В Петербурге обсудили перспективы сотрудничества стран ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Международный форум "Евразийская экономическая перспектива" состоялся в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Нынешний форум, уже девятый по счету, прошел под названием "Развитие евразийской интеграции в условиях постковидного мира: время действовать"

В работе форума приняли участие представители законодательной и исполнительной власти стран евразийской пятерки – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, государств СНГ, руководители их ведущих вузов, специалисты Евразийской экономической комиссии, ученые и эксперты.

Главными темами форума стали развитие промышленной кооперации и региональных цепочек производства в Евразии, техническое регулирование, интеграция ЕС, ЕАЭС и ШОС, развитие международных транспортных коридоров в Большой Евразии, формирование цифровых экосистем и инфраструктуры и другие.

Открытию форума предшествовала его молодежная сессия, организованная на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Она объединила молодых ученых из стран-партнеров, предоставила возможность для обмена идеями, обсуждения возможных совместных проектов, налаживания связей с Евразийской экономической комиссией.

Деловая программа форума открылась пленарным заседанием с заглавной повесткой "Большое Евразийское партнерство: ответ на глобальные вызовы". Были оглашены приветствия от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президента Евразийской ассоциации университетов Виктора Антоновича Садовничего, других официальных лиц.

С докладами на форуме выступили генеральный директор ОАО "Межгосударственная корпорация развития", председатель Делового Совета Россия – АСЕАН Иван Поляков, заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян, профессор кафедры экономической теории СПбГУ Михаил Кротов, председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге РФ Андрей Лоцманов и другие.

В продолжение пленарной сессии ведущие ученые и эксперты осветили различные аспекты евразийской интеграции. Работа форума продолжилась в формате пяти тематических сессий.

В своем приветствии генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий подчеркнул: "У Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза существует множество схожих задач, требующих парламентского участия. В связи с этим для МПА СНГ особую актуальность при подготовке проектов модельных законодательных актов приобретает учет правовой базы и планов гармонизации законодательства в рамках ЕАЭС, определенных в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В широкой постановке - это вопрос дальнейшего поступательного сопряжения и взаимного учета процессов экономической интеграции в двух объединениях".


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URL: https://www.vb.kg/408701
Теги:
Россия, ЕАЭС, экономика
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