В Евразийском экономическом союзе отменят роуминг

Ряд важных решений, направленных на развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза, утвержден на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Участие в нем впервые принял член Совета ЕЭК от Кыргызстана, первый заместитель председателя кабинета министров страны Арзыбек Кожошев.

В числе таких решений – по вопросам таможенно-тарифного регулирования, введению обязательной маркировки упакованной воды, упрощению таможенного администрирования продукции морского промысла и другие. Также принят технический регламент "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки", обновлен техрегламент на сельскохозяйственные и лесохозяйственные трактора в ЕАЭС.

Кроме того, утвержден план по внедрению справедливых тарифов в странах Союза. В работе над документом наряду с госорганами активное участие приняли операторы сотовой связи стран-союзниц, отметили в ЕЭК. Блоком по конкуренции и антимонопольному регулированию комиссии был проведен обзор законодательства этих государств в сфере связи, изучен мировой опыт отмены роуминга, в том числе в рамках региональных интеграционных объединений (Европейский союз, Андское сообщество, НАФТА, Западноафриканский союз и др.).

"Мы провели анализ ценообразования на услуги сотовой связи в роуминге на территориях государств ЕАЭС, изучили возможные риски, связанные с мошенничеством, оценили возможность максимального приближения роуминговых тарифов к "домашним", – прокомментировал ход работы над документом министр ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шаккалиев.

План включают в себя комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение мошенничества, обеспечение прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи и другие.

Также предусмотрена разработка правил добросовестного использования справедливых тарифов, которые будут включать в себя в том числе определение шаги тарификации и максимального объема (периода) оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге.

Мониторингом исполнения мероприятий по этому плану займется ЕЭК. После их полной реализации Коллегия ЕЭК примет ряд рекомендаций для сотовых операторов стран ЕАЭС, направленных на переход с 2025 года на тариф в роуминге, максимально приближенный к "домашнему".