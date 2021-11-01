Беременную кыргызстанку, бедствующую в Москве отправят на родину

В Кыргызстане МИД КР отреагировал на видеоролик из социальных сетей о беременной девушке из КР, оказавшейся в Москве без документов и жилья.

Видео совершенно случайно сняли в точке, где раздавали горячие питание бездомным на Ярославском вокзале. За едой пришла беременная девушка. Она рассказала, что приехала на заработки из Кыргызстана. Но муж выгнал из дома. Теперь она ночует где придется: на вокзале или в случайных местах. По словам девушки, документы у нее украли. Также она рассказала, что обращалась в посольство Кыргызстана в Москве, но там ей сказали, что нужно десять тысяч рублей на восстановление документов.

Видеоролик вызвал резонанс в обществе, в результате чиновники вынуждены были отреагировать.

Вчера , 31 октября, консул посольства совместно с юристами посольства выехали на Ярославский вокзал для поиска этой девушки. Они переговорили с сотрудниками полиции железнодорожного вокзала и социальными службами Москвы.

В 14.00 часов согласно графику посетили место организации питания для бездомных людей.

"По информации представителей фонда "Люди", снявших видеоролик, произошло недоразумение, гражданка из Кыргызстана на самом деле имеет документы удостоверяющие личность, ранее в посольство не обращалась.

Установлен брат гражданки, который сообщил ее местонахождение. Родственник гражданки также подтвердил, что у нее имеется на руках паспорт Кыргызстана, после распространения видео забрал сестру из Ярославского вокзала, разместил в квартире в районе Люблино Москвы, намерен отправить в Кыргызстан ближайшим рейсом ", - сообщает МИД.

При содействии брата позже состоялась телефонная беседа консула посольства с гражданкой КР по видеосвязи, в ходе которой она сообщила, что в посольство ранее никогда не обращалась. Находится на пятом месяце беременности. Консул пожелал ей крепкого здоровья, всего самого доброго и благополучного возвращения на родину к родным и близким.

"Со слов очевидцев, 26-летняя гражданка ведет асоциальный образ жизни. Ранее отказалась от услуг социальной службы Москвы", - отметили чиновники посольства.

Они также нашли на привокзальной площади Ярославского вокзала другого 30-летнего гражданина КР без определенного местожительства, которого привезли в посольство, документировали на бесплатной основе свидетельством на возвращение на Родину и при содействии кыргызского землячества приобрели авиабилет в Кыргызстан на ближайший рейс.