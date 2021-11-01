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Культурный центр Ататюрка в Стамбуле открыл двери для любителей искусства

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- Айжан Мамбеталиева
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На церемонии открытия центра присутствовали президент Реджеп Тайип Эрдоган и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, а также видные деятели бизнеса, искусства и науки, представители неправительственных организаций, местные и зарубежные СМИ.

Недавно построенное современное здание, известное местными жителями как Ататюрк кюльтюр меркези - одно из самых важных вложений в проект Beyolu Culture Route, созданный Министерством культуры и туризма. На сегодняшний день это один из крупнейших проектов в области искусства и культуры Турции.

Aтатюрк кюльтюр меркези полностью реконструированный Министерством культуры и туризма за 2,5 года. Реконструкция центра обошлась в 2 миллиарда турецких лир. Круглый год центр будет принимать посетителей в оперном театре площадью 49 000 квадратных метров, в котором 2040 мест.

В центре также есть театральный зал площадью 16 300 квадратных метров на 802 места, галерея площадью 410 квадратных метров и многоцелевой зал.

Также Ататюрк кюльтюр меркези предлагает внутреннюю территорию площадью около 100000 квадратных метров, состоящую из галереи, многоцелевого зала, детского художественного центра, музыкальной платформы, студии звукозаписи и библиотеки, спроектированной как информационный центр по специализированным темам: музыка, искусство, архитектура и дизайн. Обновленный комплекс также включает кинотеатр и такие помещения, как Design Shop, а также репетиционные кабинеты для солистов и оркестров, рестораны, кафетерий, книжные кафе, мастерские, административные и технические помещения.

Постоянные учреждения в новом культурном центре Ататюрка включают президентский хор классической турецкой музыки, стамбульский государственный театр оперы и балета, стамбульский государственный театр, стамбульский симфонический оркестр и стамбульский государственный турецкий музыкальный ансамбль при Министерстве культуры и туризма.

Кстати, на открытии состоялась премьера "Sinan Opera". Опера была написана современным турецким композитором классической музыки профессором Хасаном Учарсу, а либретто написал доктор Бертан Рона по одноименному сценарию Халита Рефиша.

Зрителей знакомят с событиями, происходящими во время строительства мечети Михримах Султан и мечети Сулеймание. Опера также затрагивает османские победы великого государства и духовные ценности, а также дружбу Сулеймана Великолепного и одного из самых известных османских архитекторов и инженеров Мимара Синана.

Также на открытии стамбульского культурного центр Ататюрка выступил лондонский филармонический оркестр, который считается одним из лучших симфонических оркестров в мире и состоит из почти 100 музыкантов. Впервые Лондонский филармонический оркестр исполнил произведение турецкого композитора.

Проект Beyolu Culture Route подчеркивает международную ценность Стамбула, а также его исторические, архитектурные, экономические и туристические ценности. С 30 октября по 14 ноября в рамках фестиваля пройдут концерты, выставки и другие мероприятия. В них принимают участие более тысячи артистов из 60 локаций.


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URL: https://www.vb.kg/408709
Теги:
искусство, Турция, культура
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