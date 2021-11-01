Прогноз погоды на 1 – 4 ноября. Через три дня обещают снег

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 1 по 4 ноября.

Бишкек:

1 ноября ночью 2 … 4 °C днем 12 … 14 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

2 ноября ночью 1 … 3 °C днем 14 … 16 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

3 ноября ночью 1 … 3 °C днем 13 … 15 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

4 ноября ночью -1 … 1 °C днем -1 … 1 °C , ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом, ночью снег

По данным сайта world-weather: В Бишкеке сегодня, 1 ноября, погода +10°C. Ясно, ветер тихий, северо-восточный 0.9 м/с. Атмосферное давление 706 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 63%. Завтра ночью температура воздуха понизится до +4°C, ветер изменится на юго-восточный 1.2 м/с. Давление понизится и составит 703 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +11°C, a ночью 03 ноября не опустится ниже +5°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 1.3 м/с

Чуйская область:

1 ноября ночью-1 … +4 °C днем 11 … 16 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

2 ноября -1 … +4 °C днем, 12 … 17 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

3 ноября ночью -1 … +4 °C днем 11 … 16 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

4 ноября -4 … 1 °C днем -2 … 3 °C, ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории дождь со снегом

Иссык-Кульская область:

1 ноября ночью -2 … +3 °C днем 8 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

2 ноября ночью -2 … +3 °C днем 8 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

3 ноября ночью -2 … +3 °C днем 9 … 14 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

4 ноября ночью -3 … 2 °C днем 1 … 6 °C, ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории дождь со снегом