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В мэрии Москвы заявили о нехватке иностранной рабочей силы на стройках

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- Евгений Денисенко
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Стройки Москвы испытывают дефицит трудовых мигрантов, который оценивается примерно в 40 процентов. Об этом заявил в интервью РБК вице-мэр российской столицы Андрей Бочкарев.

"Почти все уехали, было около 120 тысяч по всему городу, сейчас, я думаю, около 40 тысяч, не больше…Не хватает ни рабочих, ни инженеров. Потому что так массово в Москве никогда не строили…Мы находимся в гонке со временем", - прокомментировал ситуацию Бочкарев.

"Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром - это искусство, делать кирпичную кладку - вообще нет специалистов", - подчеркнул вице-мэр.

Одно время, по словам Бочкарева, приезжали в основном мигранты из Таджикистана. "сейчас ситуация изменилась - Узбекистан и Киргизия".

Говоря о возможности замещения иностранных рабочих, вице-мэр отмечает: "Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать".

"Выход один, - считает Бочкарев. - Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли - в среднем 150 тыс., у финского рабочего - 240 тыс., в Великобритании - 250 тыс. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы".

По мнению вице-мэра, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть больше в два-три раза. Резервы Бочкарев видит, в том числе, в технологическихх решения процесса возведения объекта, в механизации этого процесса, в качестве образования в строительной отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/408714
Теги:
мэрия, Россия, Москва, трудовые мигранты в РФ
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